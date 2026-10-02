הראשל"צ הגר"י יוסף בנטילת לולב, הושענות ומעמד הודיה נרגש

אווירת רוממות וחג עילאית שררה בקרב המוני המתפללים והמשתתפים שגדשו את היכל בית הכנסת "אור חביב", שבנשיאותו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, במהלך תפילת הושענא רבה.

שיאו של המעמד נרשם בתום תפילת החג ולאחר קיום מנהג חביטת הערבה. בהתרגשות רבה נערך בהיכל בית הכנסת מעמד הודיה מיוחד להקדוש ברוך הוא, בהשתתפות הראשל"צ והציבור הרב, על הנס הגדול והגלוי שאירע באירוע המטוס מדובאי, כאשר הנוסעים ניצלו בחסדי שמים גלויים מאסון כבד.

עם סיום מעמד ההודיה, עברו המוני המשתתפים בפני הראשון לציון שקיבל את הציבור בחמימות רבה, האיר פנים לכל אחד ואחד, ובירך את ההמונים בברכת 'גמר חתימה טובה'.