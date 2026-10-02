 דלג לתוכן הראשי
צפו בתיעוד

הראשל"צ הגר"י יוסף בנטילת לולב, הושענות ומעמד הודיה נרגש

קהל רב ובראשם הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף התכנסו לתפילות החג בהיכל בית הכנסת "אור חביב" שבנשיאותו • בתום חביטת הערבה נערך מעמד הודיה מיוחד להשי"ת על נס המטוס מדובאי • בסיום עברו המונים לקבלת ברכה לגמר חתימה טובה (חרדים)

1
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
מזמור לתודה
מזמור לתודה

אווירת רוממות וחג עילאית שררה בקרב המוני המתפללים והמשתתפים שגדשו את היכל בית הכנסת "אור חביב", שבנשיאותו של הראשון לציון הגאון רבי , במהלך תפילת הושענא רבה.

שיאו של המעמד נרשם בתום תפילת החג ולאחר קיום מנהג חביטת הערבה. בהתרגשות רבה נערך בהיכל בית הכנסת מעמד הודיה מיוחד להקדוש ברוך הוא, בהשתתפות הראשל"צ והציבור הרב, על הנס הגדול והגלוי שאירע באירוע המטוס מדובאי, כאשר הנוסעים ניצלו בחסדי שמים גלויים מאסון כבד.

עם סיום מעמד ההודיה, עברו המוני המשתתפים בפני שקיבל את הציבור בחמימות רבה, האיר פנים לכל אחד ואחד, ובירך את ההמונים בברכת 'גמר חתימה טובה'.

הראשל"צ הגר"י יוסף בהושענא רבה
הראשל"צ הגר"י יוסף בהושענא רבה
הראשל"צ הגר"י יוסף בהושענא רבה
הראשל"צ הגר"י יוסף בהושענא רבה
הראשל"צ הגר"י יוסף בהושענא רבה
הראשל"צ הגר"י יוסף בהושענא רבה
הראשל"צ הגר"י יוסף בהושענא רבה
הראשל"צ הגר"י יוסף בהושענא רבה
הראשל"צ הגר"י יוסף בהושענא רבה
הראשל"צ הגר"י יוסף בהושענא רבה
הראשל"צ הגר"י יוסף בהושענא רבה
הראשל"צ הגר"י יוסף בהושענא רבה
הראשל"צ הגר"י יוסף בהושענא רבה
הראשל"צ הגר"י יוסף בהושענא רבה
הראשל"צ הגר"י יוסף בהושענא רבה
הרב יצחק יוסףהראשון לציוןהושענא רבה

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
אשרי העם שזכה לבניו של מרן עליו השלום.
התלמידים מרמת מוצא ירושלים.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר