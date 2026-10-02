מליל הלימוד ועד 'פתקא טבא': הושענא רבא בצל הראש"ל הגר"ש עמאר

אווירת רוממות קודש והתרגשות רבה נרשמה במהלך הלילה והבוקר (שישי), ליל ויום הושענא רבא, בסוכתו של הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר, הסמוכה למוסדות 'שמע שלמה' בשכונת בית וגן בירושלים, אליה נהרו המוני תלמידים ותושבי הבירה.

את הלילה הגדול ניצל הראש"ל לעמלה של תורה, כשהוא יושב ושוקד על תלמודו בסוכה יחד עם תלמידיו. בחצות הלילה מסר בנו, הגאון רבי אליהו עמאר, אב בית הדין רחובות, שיעור תורני מעמיק בפני הציבור הרב שהצטופף במקום.

עם התקרב שעות הבוקר, לפנות בוקר, החל הראש"ל כמנהגו מדי שנה בתפילת הושענא רבא עם עלות השחר. התפילה נערכה בדביקות וברוממות, כאשר הראשון לציון מעורר את הלבבות בנענוע ארבעת המינים, באמירת ה'הלל' ובסדר ההושענות בדמעות וזעקה לבורא עולם.

בסיום התפילה יצא הראש"ל בראש הציבור לקיים את מצוות חביטת הערבה כסדר תיקונה.

לאחר מכן נכנס הגר"ש עמאר יחד עם המוני התלמידים והמתפללים לתפילת 'נשמת כל חי' בהתעוררות רבה ובשירת הודיה.

בתום התפילה עברו המוני המשתתפים בסך לקבלת פנים ולברכת הקודש מהראשון לציון ל'פתקא טבא' ולגמר חתימה טובה.