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תיעוד מיוחד

למעלה ממיליון עלו לרגל והקפות נרגשות: חג הסוכות ושמחת תורה בכותל המערבי

מעמד ה'הקפות שניות' המסורתי ברחבת הכותל המערבי נערך אמש בהשתתפות כעשרת אלפים חוגגים מכל שבטי העם • השנה עמדו הריקודים בסימן הודיה על הניסים בטיסה מדובאי | תיעוד (חרדים)

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הקפות שניות בכותל המערבי, אמש
הקפות שניות בכותל המערבי, אמש| צילום: צילום: הקרן למורשת הכותל

למעלה ממיליון מתפללים ומבקרים פקדו את רחבת הכותל המערבי ואת אתרי 'מנהרות הכותל' במהלך ימי חג הסוכות ושמחת תורה, כזכר למצוות העלייה לרגל בזמן שבית המקדש היה קיים.

עם צאת החג, התכנסו אמש (מוצאי שבת) כעשרת אלפים חוגגים מכל גווני הקשת הישראלית, העדות והחוגים, למעמד המסורתי של 'הקפות שניות' ברחבת הכותל המערבי. במעמד הנרגש השתתפו רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרה"ג שמואל רבינוביץ שליט"א, לצד רבנים, אישי ציבור ואנשי כוחות הביטחון וההצלה.

ההקפות השנה קיבלו צביון מיוחד של שיר והודאות: הריקודים והשירה ברחבה נערכו בסימן תודה על הניסים והחסדים הגלויים שהתרחשו במהלך חג הסוכות בטיסה מדובאי לישראל. קהל הרבבה הצטרף למעגלי הריקודים לכבודה של תורה תוך שירת הודיה נרגשת על השגחת ה' והצלת הנוסעים.

לאורך ימי החג כולם נרשמו עמוסי אירועים ורוממות: המוני בית ישראל גדשו את הרחבה במעמדי ברכת הכהנים המסורתיים, בהקפות של שמחת תורה ובמעמדי התפילה המרוממים, שחיברו את הציבור הרחב לאווירה ייחודית של קדושה ואחדות.

בקרן למורשת הכותל המערבי מסכמים בסיפוק רב את ימי החג: "למעלה ממיליון מתפללים ומבקרים פקדו את רחבת הכותל המערבי לאורך ימי החג, זכר למצוות העלייה לרגל. המוני בית ישראל השתתפו במעמדי ברכת הכהנים המסורתיים ובהקפות בשמחת תורה ובמוצאי החג, באווירה של שמחה ואחדות, שחיברה בין כל גווני העם במקום הקדוש לעם היהודי".

(צילום: הקרן למורשת הכותל)
(צילום: הקרן למורשת הכותל)
(צילום: הקרן למורשת הכותל)
(צילום: הקרן למורשת הכותל)
(צילום: הקרן למורשת הכותל)
הכותל המערביהקפות שניותחג הסוכותהקרן למורשת הכותל

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