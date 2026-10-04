למעלה ממיליון מתפללים ומבקרים פקדו את רחבת הכותל המערבי ואת אתרי 'מנהרות הכותל' במהלך ימי חג הסוכות ושמחת תורה, כזכר למצוות העלייה לרגל בזמן שבית המקדש היה קיים.

עם צאת החג, התכנסו אמש (מוצאי שבת) כעשרת אלפים חוגגים מכל גווני הקשת הישראלית, העדות והחוגים, למעמד המסורתי של 'הקפות שניות' ברחבת הכותל המערבי. במעמד הנרגש השתתפו רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרה"ג שמואל רבינוביץ שליט"א, לצד רבנים, אישי ציבור ואנשי כוחות הביטחון וההצלה.

ההקפות השנה קיבלו צביון מיוחד של שיר והודאות: הריקודים והשירה ברחבה נערכו בסימן תודה על הניסים והחסדים הגלויים שהתרחשו במהלך חג הסוכות בטיסה מדובאי לישראל. קהל הרבבה הצטרף למעגלי הריקודים לכבודה של תורה תוך שירת הודיה נרגשת על השגחת ה' והצלת הנוסעים.

לאורך ימי החג כולם נרשמו עמוסי אירועים ורוממות: המוני בית ישראל גדשו את הרחבה במעמדי ברכת הכהנים המסורתיים, בהקפות של שמחת תורה ובמעמדי התפילה המרוממים, שחיברו את הציבור הרחב לאווירה ייחודית של קדושה ואחדות.

בקרן למורשת הכותל המערבי מסכמים בסיפוק רב את ימי החג: "למעלה ממיליון מתפללים ומבקרים פקדו את רחבת הכותל המערבי לאורך ימי החג, זכר למצוות העלייה לרגל. המוני בית ישראל השתתפו במעמדי ברכת הכהנים המסורתיים ובהקפות בשמחת תורה ובמוצאי החג, באווירה של שמחה ואחדות, שחיברה בין כל גווני העם במקום הקדוש לעם היהודי".