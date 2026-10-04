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בגלל השביעי באוקטובר | שר הביטחון הורה: סגר כללי ביהודה ושומרון ובעזה

שר הביטחון קיבל את המלצת צה"ל והורה על סגר כללי • המעברים ייסגרו ב-5 וב-7 באוקטובר על רקע ימי הציון | החרגות רק במקרים חריגים (צבא וביטחון)

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שר הביטחון ישראל כ"ץ (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

שר הביטחון ישראל כ"ץ קיבל את המלצת צה"ל והנחה להטיל סגר כללי על אזור יהודה ושומרון ולסגור את מעברי רצועת עזה בתאריכים 5 וב-7 באוקטובר. ההחלטה התקבלה בהתאם להערכת המצב הביטחונית ועל רקע ימי הציון לאירועי ה-7 באוקטובר.

על פי ההנחיה, החרגות למעברים ביהודה ושומרון יינתנו אך ורק במקרים חריגים ובכפוף לאישור מתאם פעולות הממשלה בשטחים. כמו כן, יתאפשר מעברם של עובדים חיוניים מיהודה ושומרון בסקטור הבריאות, וכן במקרים בהם ישנה התחייבות של המדינה לבג"ץ, או לצרכים הנוגעים למרחב התפר.

ההחלטה על הסגר מגיעה בעקבות העלאת מצב הכוננות במערכת הביטחון לקראת ימי הציון. צה"ל מתכונן לתגבור כוחות בגזרות השונות ולהעלאת רמת הכוננות בכל הזירות, בדומה לצעדים שננקטו בעבר במהלך תקופות חגים ואירועים ביטחוניים רגישים.

במערכת הביטחון מדגישים כי המהלך נועד למנוע אירועי ביטחון ולהבטיח את שלום האזרחים והכוחות בשטח. הסגר צפוי להישאר בתוקף במהלך ימי הציון, ויוסר בהתאם להערכת המצב הביטחונית.
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3 תגובות

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3
די להתרפס בפני בג"ץ ראו מקרה סמי שחאדה הנאצי שונא ישראל
פרנסיס
2
השר כץ נשמע להמלצת צה"ל ומתכונן לועדת החקירה הממלכתית שלא תקום...
ביטחוניסט
1
כצלה סגר באחור של שלוש שנים אההה?
יצחק רבין רוה״מ.

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