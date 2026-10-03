רווח נקי לטהרן: ארה"ב נסוגה מעיראק – וזה מה שישראל עושה

עוזבים את עיראק ( צילומסך )

ב-30 בספטמבר השלים פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית את הפינוי המסודר של כוחות וציוד אמריקאיים מבסיס האוויר בארביל שבעיראק, וסימן בכך את סיום משימת "מבצע נחישות טבועה" במדינה. המהלך מסמן את סיום הנוכחות האמריקנית הצבאית בעיראק לאחר יותר מ-20 שנה מאז הפלישה ב-2003.

המעבר בעיראק הוא חלק ממעבר מתוכנן ליחסי הגנה דו-צדדיים בין ארצות הברית לעיראק. כוח המשימה המשותף המשולב נותר פעיל ומפעיל כעת את מפקדתו מירדן, בעוד כוחות ארה"ב ממשיכים במשימת המאבק בדאעש בסוריה. "עבודה מצוינת עשו עשרות אלפי אנשי צבא, דיפלומטים ואנשי סגל אזרחי אמריקאים שנענו לקריאה בעיראק", מסר אדמירל בראד קופר, מפקד CENTCOM. עם עזיבת הכוחות האמריקניים, המיליציות השיעיות ובראשן "כתאיב חיזבאללה" ו"תנועת א-נוג'באא" מסרבות בתוקף להתפרק. ממשלת עיראק דחתה את המועד הרשמי לפירוק המיליציות ליוני 2027, בזמן שארגון הגג "אל-חשד אש-שעבי" ממשיך לפעול כזרוע ביצועית של כוח קודס האיראני. התוצאה בשטח מייצרת את השלמת "הסהר השיעי" – רצף טריטוריאלי שדרכו משונעים אמצעי לחימה, טכנולוגיה צבאית ולוחמים מאיראן דרך עיראק אל סוריה ולבנון. המיליציות הללו מפנות את מלוא המשאבים הלוגיסטיים והמבצעיים שלהן לאיום ישיר על ישראל, שכבר שיגרו לעברה בעבר מאות כטב"מים וטילי שיוט. טראמפ מברך את יניב חיון: 'הוא יכול להיות השרברב שלי' כיכר השבת | 19:51 חופש פעולה מבצעי מלא מערכת הביטחון הישראלית נערכת בשינוי תפיסתי עמוק מול זירת הפעילות החדשה. בעבר, נוכחותם של חיילים אמריקנים בעיראק הטילה ריסון מסוים על תקיפות ישראליות פוטנציאליות מחשש לפגיעה בכוחות זרים. כעת, המגבלה הזו הוסרה לחלוטין. מרחביה העצומים של עיראק מחייבים הרחבה דרמטית של מעטפת האיסוף הטכנולוגי כדי לאתר מרכזי כובד של המיליציות. במסגרת "המערכה בין המלחמות", ישראל מתמקדת בפגיעה בשיירות ובציוד צבאי עיראקי מיד עם חצייתם את הגבול מערבה לסוריה.

נושאת מטוסים במפרץ מול איראן ( צילום: סנטקום צבא ארה"ב )

לצד המשך שיתוף הפעולה המודיעיני עם ארה"ב וקידום סנקציות נגד מפקדי הטרור, ישראל פועלת לבניית מערך הגנה אווירי משותף עם מדינות מתונות באזור כדי לבלום איומים עיראקיים עוד בדרכם. בשבועות האחרונים שלחה ארצות הברית שתי סוללות נוספות של מערכת ההגנה האווירית פטריוט למפרץ הפרסי – סוללה אחת לסעודיה להגנה על מתקן נפט מרכזי, וסוללה נוספת לקטאר להגנה על מתקן גז טבעי.

המהלך האמריקני מגיע על רקע רצון ארצות הברית להרגיע את בעלות הברית במפרץ ולהבהיר כי תגן על מתקני האנרגיה המרכזיים שלהן במקרה שהנשיא טראמפ יחליט לחדש את הלחימה הנרחבת נגד איראן. בתחילת אוגוסט, כאשר טראמפ שקל לפתוח במתקפה רחבת היקף, מנהיגי סעודיה וקטאר הפעילו עליו לחץ שלא לעשות זאת מחשש שאיראן תגיב בתקיפת מתקני הנפט והגז הטבעי שלהן.

איומים קונקרטיים על ירדן

ממלכת ירדן מצאה את עצמה במוקד סערה אזורית חסרת תקדים. באוגוסט האחרון העבירה ירדן אזהרה חריגה ומפורשת לעיראק: כל תקיפה שתצא משטחה לעבר שטח ירדן תיענה באש מיידית וללא היסוס. האזהרה הדרמטית הגיעה על רקע איומים קונקרטיים מצד מיליציות שיעיות פרו-איראניות הפועלות בעיראק, שהפכו את ירדן ליעד מרכזי לנקמה בעקבות שיתוף הפעולה עם ארצות הברית.

המתיחות התלקחה בעקבות שורת אירועים דרמטיים שהחלו בסוף יולי. מיליציות שיעיות פרו-איראניות בעיראק שיגרו מתקפות כטב"מים וטילים בליסטיים לעבר מתקני אנרגיה בערב הסעודית ובסיסים אמריקניים בשטח ירדן. ב-29 ביולי, כוחות פיקוד המרכז של ארה"ב יחד עם חיל האוויר הסעודי ביצעו תקיפות אוויריות נרחבות בעיראק נגד מפקדות, מחסני נשק ואתרי לוגיסטיקה של אל-חשד א-שעבי.

צבא ירדן ( צילום: כוחות הצבא של ירדן @Jordanian_Army )

בחודש האחרון, חיל האוויר הישראלי תקף בהכוונת הפיקודים ואגף המודיעין יותר מ-370 מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. בנוסף, חיל האוויר תקף יותר מ-140 מטרות ברצועת עזה, ביניהן 3 מח"טים של ארגון הטרור חמאס, מחבלים שקידמו מתווי טרור והיוו איום על כוחות צה"ל, מחבלים שפשטו וחטפו ב-7 באוקטובר, מחבלים שהחזיקו בחטופים, מחסני אמל"ח ומטרות נוספות.

הנסיגה האמריקנית לא המציאה את האיום – היא פשוט הסירה את הבלם האחרון. כשהמיליציות נהנות מחופש פוליטי וצבאי חסר תקדים בבגדד, ישראל כבר הבהירה כי כללי המשחק השתנו מהקצה אל הקצה.