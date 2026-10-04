שמחה יהודית טהורה; כך חגגו את ההקפות שניות ב'ישועות יעקב'
שמחה יהודית אותנטית: בשטיבלעך המיתולוגיים 'ישועות יעקב' בשכונת 'מאה שערים' הוותיקה, חגגו המתפללים אמש בצאת חג שמחת תורה את מעמד ההקפות שניות מתוך התעלות | הציבור פיזזו עם ספרי התורה בשמחה כשבתוך מעגלי ריקודים נצפו אלו שפיזזו עם סטנדרים וחלקם נישאים על כתפי חבריהם | חיים גולדברג מגיש תיעוד (חרדים)
הולכת רגל חרדית כבת שבעים נפגעה באורח קטלני ממשאית ברחוב רשב"א פינת רמב"ן • צוותי החירום שהגיעו למקום, נאלצו למרבה הצער לקבוע את מותה בזירה | על פי הדיווחים הראשוניים מהזירה, נהג המשאית שלכאורה דרס את האישה נמלט מהמקום, והכוננים דיווחו, כי אין את המשאית בזירת התאונה (חדשות בארץ)
עם ישראל חגג במוצאי חג שמחת תורה ולאורך הלילה כולו את ההקפות השניות בהיכלי הישיבות ובבתי הכנסת | משה אריה ביקר בישיבת "אהבת שלום" שבראשות הגאון רבי יעקב הלל, בישיבת רש"י, בבית הכנסת "שושנים לדוד" ובישיבת "הר המור" ומגיש תיעוד מיוחד מהחגיגות הגדולות • צפו (חרדים)
הלולב ששומר על הבית, הערבה שמניחים מתחת לכרית, התפוח שנצלה בדבש והאתרוג שמכניסים לקערת מים: הרב אברהם מימון ויוסי עבדו מסבירים מה עושים בשיירי המצווה לאחר החג, ואילו סגולות נקשרו ללולב, לאתרוג, להדס ולערבה | צפו (חג הסוכות)
מתי חובטים בערבות, מדוע עושים זאת דווקא בקרקע ומהי תפילת המים שמיוחסת לבן איש חי? הרב אברהם מימון ויוסי עבדו עוברים מהושענא רבה לשמיני עצרת עם כל הסגולות שנקשרו להקפות, לשמחה עם התורה ולעליות של החתנים | צפו (שמחת תורה)
פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': התורה נפרדת ממשה רבנו דווקא בשבירת הלוחות. לפני ארבעים שנה האיר הרבי מליובאוויטש באור חדש את הרגע הזה: משה גילה שמעבר לקשר עם הקב״ה דרך התורה, קיים קשר עצמי שאפילו חטא אינו יכול למחוק | לכן שבר את הלוחות כדי להציל את ישראל ולהביא לוחות שניות. לוחות יכולים להישבר; הקשר לעולם לא. ״יישר כוחך ששיברת״ (יהדות)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, ארבעת המינים אחרי סוכות: האם מותר לנשוך את הפיטם בהושענא רבה, הסגולה של ערבות החבטה, וסגולת האתרוג של מרן זצ"ל • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: נשאר עולה אחד בשמחת תורה - האם צריך להתחיל מתחילת 'וזאת הברכה'? • צפו (יהדות)
קהל רב ובראשם הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף התכנסו לתפילות החג בהיכל בית הכנסת "אור חביב" שבנשיאותו • בתום חביטת הערבה נערך מעמד הודיה מיוחד להשי"ת על נס המטוס מדובאי • בסיום עברו המונים לקבלת ברכה לגמר חתימה טובה (חרדים)
מאות בחורי ישיבות הגיעו לפנות בוקר לתחנת הדלק פז־הירקון לאחר ניסיון לעצור בן ישיבה ולהעבירו לידי המשטרה הצבאית. בתוך דקות ספורות הצליחו הבחורים לחלץ אותו, חסמו את דרך נמיר ופצחו בריקודים ובשירה על הכביש • ארגוני הסיוע מדווחים על עשרות בחורים שישהו בהושענא רבה ובשמחת תורה בכלא 10 (חרדים)
הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר שקד על התורה כל הלילה בסוכתו בירושלים. בחצות מסר בנו, אב"ד פתח תקווה, שיעור מרתק, ולפנות בוקר התכנסו ההמונים לתפילת 'עלות השחר', נענועים, חביטת הערבה וברכת 'פתקא טבא' (חרדים)
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