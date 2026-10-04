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עם סטנדרים באוויר

שמחה יהודית טהורה; כך חגגו את ההקפות שניות ב'ישועות יעקב'

שמחה יהודית אותנטית: בשטיבלעך המיתולוגיים 'ישועות יעקב' בשכונת 'מאה שערים' הוותיקה, חגגו המתפללים אמש בצאת חג שמחת תורה את מעמד ההקפות שניות מתוך התעלות | הציבור פיזזו עם ספרי התורה בשמחה כשבתוך מעגלי ריקודים נצפו אלו שפיזזו עם סטנדרים וחלקם נישאים על כתפי חבריהם | חיים גולדברג מגיש תיעוד (חרדים)

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הקפות שניות בשטיבלעך ב'מאה שערים' (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
הקפות שניות בשטיבלעך ב'מאה שערים' (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
הקפות שניות בשטיבלעך ב'מאה שערים' (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
הקפות שניות בשטיבלעך ב'מאה שערים' (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
הקפות שניות בשטיבלעך ב'מאה שערים' (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
הקפות שניות בשטיבלעך ב'מאה שערים' (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
הקפות שניות בשטיבלעך ב'מאה שערים' (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
הקפות שניות בשטיבלעך ב'מאה שערים' (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
הקפות שניות בשטיבלעך ב'מאה שערים' (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
הקפות שניות בשטיבלעך ב'מאה שערים' (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
הקפות שניות בשטיבלעך ב'מאה שערים' (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
הקפות שניות בשטיבלעך ב'מאה שערים' (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)

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מאה שעריםהקפות שניותישועות יעקב

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