רבבות משפחות פקדו בימי חול המועד סוכות את הרובע היהודי בירושלים, ונהנו ממגוון פעילויות במסגרת מיזם "מועדים למשפחה" של משרד ירושלים ומסורת ישראל והחברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי.

במרכז האירועים עמדה סוכת ה"חזון איש" הגדולה בעולם, שהוקמה ברחבת בית הכנסת ההיסטורי "החורבה" על שטח של 444 מ"ר. הסוכה, שנבנתה בדקדוק הלכתי לפי שיטת ה"חזון איש" עם סכך חדש ומהודר, כללה פינות ישיבה מרווחות, עמדות שתייה חמה וקרה ומתחם ייעודי המותאם במיוחד למשפחות.

הקמת הסוכה ותכנונה נעשו בכוונת הגאון הרב אליהו זילברמן, מרבני הרובע היהודי, אשר ליווה בהקפדה יתרה את בניית הסוכה מתחילתה ועד סופה.

בנוסף לסוכת הענק, נפתחה לציבור הרחב ללא תשלום תצפית חדשה, גדולה ומרווחת, הממוקמת על גג ישיבת הכותל ומשקיפה אל עבר הר הבית ומקום המקדש. מדובר בתצפית ייחודית המאפשרת למאות מבקרים לשהות במקום מבלי להמתין בתור, כחלק ממנהגי שלושת הרגלים.

המבקרים נהנו גם מסיורים מודרכים ברובע, מתהלוכות כליזמרים ומשמחת בית השואבה באווירת החג המיוחדת של הרובע היהודי. האירועים התקיימו לאורך כל ימי חול המועד והיוו חוויה משפחתית מרוממת לאלפי העולים לרגל.

הפעילויות ברובע היהודי הצטרפו למסורת העלייה לרגל בימי החג, כאשר אלפי משפחות עושות דרכן מדי יום בימי החג אל הכותל המערבי, זכר למצוות העלייה לרגל בזמן שבית המקדש היה קיים.