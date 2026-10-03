האתרוג לפרנסה והערבה לשמירה: אוצר הסגולות של ארבעת המינים

בפרק הזה של "אושפיזין עלאין קדישין", הרב מימון ויוסי עבדו עוברים בין הלולב, האתרוג, ההדסים והערבות, ומציגים את המנהגים והסגולות שנקשרו לשיירי המצווה: שמירה על הבית, סיוע בלימוד, שינה רגועה, פרי בטן, פרנסה, רפואה והצלחה.

למה דווקא ארבעת המינים?

לדברי הרב, במדרש תנחומא מובא רעיון שלפיו גידולם של פירות העולם נמסר בידי מלאכים וממונים, ואילו ארבעת המינים זוכים להשגחה ישירה ומיוחדת של הקדוש ברוך הוא. מכאן, הסביר הרב, נובעת הקדושה המיוחדת שנקשרה בהם.

הרב הזכיר את דברי הגמרא במסכת סוכה שלפיהם שיירי מצווה מעכבים את הפורענות, וקישר זאת לכוח השמירה שנקשר בארבעת המינים, והזכיר את דברי המדרש המתאר את ארבעת המינים כ"כלי מלחמה".

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סגולות הלולב

אחת ההנהגות שהביא הרב היא שמירת הלולב והנחתו מעל פתח הבית. הרב הביא בשם רבי חיים פלאג'י, בספרים "רפואה וחיים" ו"רוח חיים", את המנהג להניח את הלולב מעל פתח הבית כסגולה לשמירה מפני גנבים. מראי המקומות המדויקים בשני הספרים עדיין דורשים אימות.

הרב הביא מסורת שלפיה אפשר להשתמש בלולב לסגולה כדי לסייע לילד המתקשה בלימוד אותיות האל"ף־בי"ת ולימוד קריאה. לפי המנהג שתיאר, מציבים לפני הילד לוח שעליו כתובות האותיות, והילד מצביע עליהן באמצעות הלולב או מנענע אותו לעברן בזמן הלימוד. הרב קישר זאת גם לגימטרייה: לדבריו, "לולב" עולה בגימטריה כמניין "חכם".

לדבריו, הוא מכיר מלמד שהביא לולב לתלמוד התורה ביום הושענא רבה ועבר עם הילדים על אותיות האל"ף־בי"ת. הרב הוסיף כי הסגולה נכונה גם למבוגר המתקשה בלימוד, שינסה לקרוא כשהלולב בידו.

בשם כתב יד שהראה לו רבי דוד כהן, הביא הרב מנהג נוסף לשימוש בלולב: להניח את הלולב ששימש למצוות ארבעת המינים מתחת למזרן כסגולה לכאבי גב.

סגולות הערבה

הרב הביא בשם ספר "המידות" ובשם "כף החיים" מנהג שלפיו מניחים ענף ערבה בסמוך למיטה או מתחת לכרית. לדבריו, המנהג נחשב סגולה למי שמתמודד עם פחדים, חרדות או קשיי שינה. הוא קישר זאת בדרך הרמז לפסוק: "אִם תִּשְׁכַּב לֹא תִפְחָד, וְשָׁכַבְתָּ וְעָרְבָה שְׁנָתֶךָ" (משלי ג, כד).

בשם ספר "מנורת המאור" ומקורות נוספים הביא הרב מסורת נוספת הקשורה בערבה: מניחים כמה בדי ערבה במזוודה או במכונית לפני יציאה לדרך, כסגולה לשמירה בנסיעות כנגד המכס.

הרב הביא בשם "האמרי פנחס", ובשם כתב יד שהראה לו רבי דוד כהן, סגולה שבה צולים תפוח בדבש כשהוא משופד על ענף ערבה. לדבריו, אכילת התפוח נחשבת סגולה לשמירה מכאבי שיניים במשך השנה.

הסגולה לזוגות המייחלים לפרי בטן

הרב מימון פתח בסגולה פשוטה: בני הזוג מבשלים עלי ערבה, שותים מן המים ושוטפים בהם את גופם, לזרע של קיימא.

מכאן עבר עבדו למסורת שהביא בתוכנית בשנה שעברה המקובל הרב חיים פוקס, בשם הרב כדורי, ושמקורה בסגולה לפרי בטן שנאמרה בשם הרב בן ציון אבא שאול. אחרי הושענא רבה לוקחים שלושה ענפים מן הערבות שנחבטו, והופכים אותם לשיפודים. כל ענף מקבל ייעוד שנאמר בפה: הראשון על שם הבעל, "פלוני בן פלונית", השני על שם האישה, "פלונית בת פלונית", והשלישי על שם הילד שעליו מתפללים. על שלושת המקלות משפדים עוף או פרגיות וצולים על המנגל. כל אחד מבני הזוג אוכל מן השיפוד שנקרא על שמו, ואת השיפוד השלישי, זה של העובר, הם אוכלים יחד ומתפללים בזמן האכילה.

במשך כמה שנים, סיפר עבדו, הגיעו אליו אנשים וביקשו מן הערבות שבהן השתמש, ולא מעטים מהם שבו אליו אחר כך עם בשורה שנפקדו בילדים. לחיזוק הביא את דברי הרב בן ציון אבא שאול: "אם היית יודע כמה אנשים מסתובבים פה בעולם בזכות המקלות האלה".