זיכרונות אישיים: כשהרבי מליובאוויטש בכה בקול באמצע שמחת תורה

מה גרם לרבי מליובאוויטש לפרוץ בבכי דווקא בשמחת תורה, היום שבו השמחה פורצת את כל הגבולות?

בליל שמחת תורה תשמ״ז זכה המשפיע הרב אשר פרקש להשתתף בהתוועדות של הרבי מליובאוויטש - התוועדות שנחקקה בו עד היום. הרבי דיבר על הפסוק האחרון בתורה, שבוחר לחתום את חמשת חומשי תורה דווקא בשבירת הלוחות, על פי פירושו של רש"י. כשהגיע להסביר מה עומד מאחורי המעשה של משה רבינו, פרץ הרבי בבכי ודיבר בהתרגשות עצומה במשך זמן ממושך.

בשיעור חוזר הרב פרקש לאותה התוועדות בלתי נשכחת:

למה התורה מסתיימת דווקא בשבירת הלוחות?

מדוע משה רבינו היה מוכן לשבור את הדבר שהיה יקר לו יותר מכל?

מה פירוש דברי חז״ל ש״ישראל קדמו לתורה״?

איך ייתכן שיהודי לא רק שמח עם התורה — אלא גם משמח אותה?

ולמה בשמחת תורה רוקדים דווקא עם ספר תורה סגור?

מתוך דברי רש"י, המדרש ותורת החסידות מתגלה מבט עמוק על מעלתו של כל יהודי, על אהבת ישראל של משה רבינו, ועל הסוד הפנימי של שמחת תורה.