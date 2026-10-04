( צילום: יוסי זמיר/Flash90 )

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה במרבית האזורים. בשעות הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.