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מַשִּׁיב הָרוּחַ וּמוֹרִיד הַגֶּשֶׁם

מהבהיר לגשם ושיטפונות: המהפך של מזג האוויר השבוע | התחזית המלאה

מהיום החם והבהיר – לירידה בטמפרטורות, עננות וגשם בדרום ובמזרח ביום שלישי | ברביעי: הרוחות חוזרות והמעלות שוב עולות • התחזית המלאה (מזג האוויר)

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(צילום: יוסי זמיר/Flash90)

היום (ראשון) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה במרבית האזורים. בשעות הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.

על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. תחול ירידה קלה בטמפרטורות. הטמפרטורות תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה בהרים.

ביום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. צפויים גשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש קל משטפונות בנחלי דרום הנגב והערבה.

וביום רביעי, יהיה מעונן חלקית. תחול עלייה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. בשעות הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-28

תל אביב: 24-30

באר שבע: 21-32

חיפה: 23-29

טבריה: 22-34

צפת: 17-30

אילת: 28-39
מזג האווירהתחזית

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