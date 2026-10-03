עיוורון מערכתי מסוכן: המחדל שאיפשר את ניסיון הפיגוע

רשת CBS האמריקנית חשפה הערב (מוצאי שבת) פרטים מדאיגים על המחדל שאיפשר את ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. על פי הדיווח, חברת התעופה העסיקה את הטייס העומאני המאם אל-המאמי מבלי לבדוק כלל את עברו מול ממשלת עומאן. רשויות הביטחון בעומאן גילו בעבר כי אל-המאמי גלש באתרי אינטרנט קיצוניים ואף העבירו אותו לתפקיד משרדי טרם התפטרותו – מידע קריטי שמעולם לא הגיע לידיים בישראל.

גורם ביטחוני ישראלי אישר ל-CBS כי נבדקת האפשרות שמדובר בניסיון לבצע פיגוע טרור במתווה הדומה לפיגועי 11 בספטמבר, וכי נבחן האם פעל לבדו. עוד מתברר כי הטייס המפגע אף ביקר בישראל בתקופה שקדמה לטיסת הבלהות, וכי הפעם האחרונה שבה נחת בנתב"ג הייתה שבוע אחד בלבד לפני האירוע הדרמטי.

לחדשות 12 נודע כי ישראל עדיין אינה מורשית לתשאל את המחבל, ומסתמכת נכון לעתה על דיווחים מסעודיה ומאיחוד האמירויות. צוות חקירה ישראלי מיוחד הגיע לאיחוד האמירויות, לאחר שטייס המשנה העומאני הומאם אל-חמאמי הועבר לשם מסעודיה להמשך חקירת ניסיון הפיגוע החמור.

"אין 100 אחוז שזה לא יקרה שוב"

בעקבות המחדל המטלטל, אגף הביטחון במשרד התחבורה (ממל"ת) קיים שיחת תדרוך ראשונה מאז הפיגוע וזרק את האחריות הלאה. באגף הודו בצורה מטלטלת כי "אין 100 אחוז שזה לא יקרה שוב", והסבירו כי המשמעות של הבטחת ביטחון מלא היא עצירה מוחלטת של כל התעופה הזרה לישראל.

במשרד טענו כי אינם גוף מודיעיני, ולכן אין ברשותם הכלים לבדוק את הרקע של אנשי צוות זרים, תוך הסתמכות מלאה על בדיקות הבית של חברות התעופה והמדינות הזרות. כמו כן, הודו באגף הביטחון כי הם כלל אינם יודעים לומר בוודאות אילו אנשי צוות וטייסים זרים נחתו בישראל בשנים האחרונות.

על פי הנתונים שהתגלו, ישראל קיבלה מראש את רשימת אנשי הצוות והנוסעים של הטיסה שבה תכנן אל-חמאמי לרסק את המטוס בשטח הארץ. על פי חלוקת האחריות הרשמית, הגופים שאמונים על ניטור ובדיקת צוותי טיסה זרים היו אגף הביטחון במשרד התחבורה והמוסד. אלא שבפועל, מדובר בכיסוי ריק: האחריות קיימת "על הנייר בלבד", שכן למשרד התחבורה אין שום יכולות מודיעיניות עצמאיות.