עיוורון מערכתי מסוכן: המחדל שאיפשר את ניסיון הפיגוע

רשת CBS האמריקנית חשפה הערב (מוצאי שבת) פרטים מדאיגים על המחדל שאיפשר את ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. על פי הדיווח, חברת התעופה העסיקה את הטייס העומאני המאם אל-המאמי מבלי לבדוק כלל את עברו מול ממשלת עומאן. רשויות הביטחון בעומאן גילו בעבר כי אל-המאמי גלש באתרי אינטרנט קיצוניים ואף העבירו אותו לתפקיד משרדי טרם התפטרותו – מידע קריטי שמעולם לא הגיע לידיים בישראל.
גורם ביטחוני ישראלי אישר ל-CBS כי נבדקת האפשרות שמדובר בניסיון לבצע פיגוע טרור במתווה הדומה לפיגועי 11 בספטמבר, וכי נבחן האם פעל לבדו. עוד מתברר כי הטייס המפגע אף ביקר בישראל בתקופה שקדמה לטיסת הבלהות, וכי הפעם האחרונה שבה נחת בנתב"ג הייתה שבוע אחד בלבד לפני האירוע הדרמטי.
לחדשות 12 נודע כי ישראל עדיין אינה מורשית לתשאל את המחבל, ומסתמכת נכון לעתה על דיווחים מסעודיה ומאיחוד האמירויות. צוות חקירה ישראלי מיוחד הגיע לאיחוד האמירויות, לאחר שטייס המשנה העומאני הומאם אל-חמאמי הועבר לשם מסעודיה להמשך חקירת ניסיון הפיגוע החמור.
"אין 100 אחוז שזה לא יקרה שוב"
בעקבות המחדל המטלטל, אגף הביטחון במשרד התחבורה (ממל"ת) קיים שיחת תדרוך ראשונה מאז הפיגוע וזרק את האחריות הלאה. באגף הודו בצורה מטלטלת כי "אין 100 אחוז שזה לא יקרה שוב", והסבירו כי המשמעות של הבטחת ביטחון מלא היא עצירה מוחלטת של כל התעופה הזרה לישראל.
במשרד טענו כי אינם גוף מודיעיני, ולכן אין ברשותם הכלים לבדוק את הרקע של אנשי צוות זרים, תוך הסתמכות מלאה על בדיקות הבית של חברות התעופה והמדינות הזרות. כמו כן, הודו באגף הביטחון כי הם כלל אינם יודעים לומר בוודאות אילו אנשי צוות וטייסים זרים נחתו בישראל בשנים האחרונות.
על פי הנתונים שהתגלו, ישראל קיבלה מראש את רשימת אנשי הצוות והנוסעים של הטיסה שבה תכנן אל-חמאמי לרסק את המטוס בשטח הארץ. על פי חלוקת האחריות הרשמית, הגופים שאמונים על ניטור ובדיקת צוותי טיסה זרים היו אגף הביטחון במשרד התחבורה והמוסד. אלא שבפועל, מדובר בכיסוי ריק: האחריות קיימת "על הנייר בלבד", שכן למשרד התחבורה אין שום יכולות מודיעיניות עצמאיות.
במקביל, במערכת הביטחון החלו בבדיקה חמורה האם טייסים בעלי אזרחות כפולה של מדינות אויב (כמו איראן, סוריה ועיראק) נחתו באחרונה בנתב"ג. השערורייה מתעצמת לנוכח חקיקה ממשלתית שאושרה בכנסת כבר ב-2023. במסגרת החוק ל"סמכויות לאיסוף ואבחון של נתוני נוסעים", הוחלט על הקמת מרכז ייעודי ברשות המיסים שנועד לניטור מראש של נוסעים וצוותים.
"פליי דובאי הפסיקה את הטיסות לישראל משתי סיבות: השלטונות הורו לחברה להפסיק את הטיסות עד לגמר החקירה כדי לוודא שאין פרצה נוספת, וכדי לוודא שמדובר במפגע בודד", הסביר שמואל זכאי, מנהל רשות התעופה האזרחית.
כזכור, האירוע החמור התרחש כאשר טייס המשנה העומאני תקף ודקר בצורה קשה את הקברניט ההודי סמית מאצ'צ'אר. על פי החשד, טייס המשנה השתמש בגרזן החירום שהיה בתא הטייס. כתוצאה מהמאבק ומהפגיעה הקשה בקברניט, המטוס איבד גובה במהירות מסחררת, נכנס לטלטולים עזים ונטה בזוויות חריגות. הקברניט ההודי הצליח למרות פציעתו לפתוח את דלת תא הטייס, מה שאפשר לנוסעים ולאנשי הצוות לפרוץ פנימה ולהשתלט על טייס המשנה.
0 תגובות