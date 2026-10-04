אמילי דמארי בחדר הניתוח ב'שיפא'

כשנה וחצי לאחר יציאתה מאפלת המנהרות בתום 471 ימי שבי קשים מנשוא ברצועת עזה, שורדת השבי אמילי דמארי חושפת לראשונה תיעודים מצמררים במיוחד שנאספו במהלך פעילות כוחות צה"ל ברצועה.

בתמונות היא נראית שכובה על מיטת חדר הניתוח בבית החולים 'שיפא', כשהיא מוקפת בצוות הרפואי העזתי ובמחבלי חמאס חמושים. בטקסט מרגש ומטלטל שפרסמה לרגל חג שמחת תורה תשפ"ז, שלוש שנים למתפקת הפתע של ארגון הטרור חמאס, שחזרה אמילי את רגעי האימה הראשונים שלאחר הפיגוע והחטיפה הרצחנית: "לפני שלוש שנים בשעה הזאת בשמחת תורה, הייתי עמוק עמוק ברצועת עזה", כתבה אמילי. "נחטפתי ביחד עם גלי ברמן שבא להיות איתי ברגעים הכי מפחידים של החיים, ברגעים שגיליתי מחדש את הביטוי 'פחד מוות'. התמונות... מיקום: בית חולים שיפא בידי המחבלים שלא אשכח לעולם".

אמילי דמארי בחדר הניתוח ב'שיפא'

אמילי מתארת את התנאים הבלתי אנושיים והמזעזעים שבהם בוצעה ה'פרוצדורה הרפואית' על ידי אנשי חמאס: "אני בתוך חדר מגעיל מלא בדם, גופה על הרצפה לידי, ניגש 'דוקטור' ומציג את עצמו כד"ר חמאס כשלידו עוד 10 מפלצות עם קלצ'ניקוב על הראש שלי, ואני רק מתפללת לאלוהים שישמור עליי בסיטואציה הזו".

בדבריה הבהירה את גודל הנס הרפואי והגשמי שהתרחש עמה באותן שעות אפלות: "אנשים שמבינים קצת רפואה יכולים להבין מהתמונות שזה שאני כאן זה בכלל נס… ארבעה חודשים שהרגל המשיכה לדמם בתוך עזה עם פצע ירי פתוח, תפרים שמורידים אחרי 14 יום נשארו ביד שלי 365 ימים. והנני כאן".

את דבריה המרגשים סיימה אמילי בהודאה עמוקה לבורא עולם ולכל המסיעים להצלתה ולשיקומה: "תודה לקדוש ברוך הוא, תודה למשפחה שלי, תודה לכוחות הביטחון על נס אמיתי, תודה ששרדתי את הנורא מכל בעזרת כל אלה שהיו איתי שם ובעיקר רומי גונן אחת! ותודה לעם ישראל היקר שלרגע לא הפסיק להילחם עלינו שנוכל לחזור אליכם להתחבק איתכם, לספר לכם ולהשתקם איתכם לנצח. אוהבת אתכם ויותר מהכל אוהבת את החיים. שמחת תורה תשפ"ז".