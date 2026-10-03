מצוד ( צילום: צה"ל )

שבת סוערת חלפה על הזירה הביטחונית, כשישראל ממשיכה לפעול בעוצמה בכמה חזיתות במקביל. בבוקר השבת פיצץ צה"ל את דירתו של מחמד אל-עאמודי, הנחשב למחליפו של יחיא סינוואר בהנהגת חמאס ברצועת עזה. על פי דיווחים מהשטח יש הרוגים במקום, אך טרם התקבל אישור רשמי לגבי גורלו של אל-עאמודי עצמו.

המבצע ממחיש את היכולת הישראלית לפגוע בצמרת חמאס גם בחודשים האחרונים של הלחימה, כשהארגון מנסה לשקם את שורותיו. בחודש ספטמבר בלבד חיסלו צה"ל והשב"כ 70 מחבלים מארגון הטרור חמאס, ביניהם שלושה מפקדי חטיבות, שני מפקדי גדודים ותשעה מפקדי פלוגות. בין המחוסלים גם 17 מחבלים שהיו מעורבים ישירות בפשיטה לשטח ישראל ב-7 באוקטובר.

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במקביל לפעילות בעזה, בדרום לבנון נפצעו באורח קל שמונה חיילים בתאונת דרכים מבצעית. האירוע מזכיר את המחיר השוטף שגובה הפעילות המתמשכת מול חיזבאללה, גם כשאין מדובר בהיתקלות ישירה אלא בשגרה המבצעית המסוכנת. הצבא המצרי: 1.2 מיליון חיילים ועוצמה אדירה דוד הכהן וב. ניסני | 01.10.26 התיאור המדהים של טראמפ על הדרמה בטיסה: "שרברב יהודי הציל את המטוס" יוני גבאי | 01.10.26 בשבועות האחרונים התגברה הפעילות הצבאית גם בגבול סוריה. תושבים מקומיים בכפרי קוניטרה והאזור הכפרי המערבי של דרעא מתארים גל פשיטות חריג של כוחות צה"ל. על פי דיווחים, הכוחות פושטים על בתים וחוות באישון לילה, עורכים חיפושים יסודיים, יורים באוויר, משתמשים בכלבי תקיפה ומחרימים טלפונים ניידים ונשק אישי. התירוץ המרכזי שמאחורי הפשיטות הוא חיפוש אחר כלי נשק המוחזקים בידי אזרחים באזור הסמוך לקו הפסקת האש.

פעילות מבצעית ( צילום: צה"ל )

בזמן שישראל מתמודדת עם הזירות הקרובות, בארה"ב התכנסו הנשיא טראמפ וקבינט הביטחון שלו בליל שישי בקמפ דייוויד. על סדר היום: המשך הצעדים מול איראן והחות'ים בתימן. הפגישה מגיעה ברגע שבו המתח האזורי גבוה, וההחלטות שיתקבלו שם עשויות להשפיע ישירות על מרחב הפעולה הישראלי מול הציר האיראני.

בהקשר זה, צבא ארצות הברית שלח בשבועות האחרונים שתי סוללות נוספות של מערכת ההגנה האווירית פטריוט למפרץ הפרסי. סוללה אחת נשלחה לסעודיה כדי להגן על מתקן נפט מרכזי, וסוללה נוספת נשלחה לקטאר להגנה על מתקן גז טבעי. המהלך מגיע על רקע רצון ארצות הברית להרגיע את שתי בעלות הברית ולהבהיר כי תגן על מתקני האנרגיה המרכזיים שלהן במקרה שהנשיא טראמפ יחליט לחדש את הלחימה הנרחבת נגד איראן.

הנשיא טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

טראמפ אמר ביום חמישי כי הוא שוקל לחדש את המערכה נגד איראן בשבועות הקרובים, וציין: "עכשיו אני צריך לקבל החלטה: או שאיראן תחתום על ההסכם, או שהיא לא תהיה קיימת יותר". בתחילת חודש אוגוסט, כאשר טראמפ שקל לפתוח במתקפה רחבת היקף שכללה תקיפות נגד תשתיות אנרגיה איראניות, מנהיגי סעודיה וקטאר הפעילו עליו לחץ שלא לעשות זאת. הם הביעו חשש כבד שאיראן תגיב בתקיפת מתקני הנפט והגז הטבעי שלהן.

בזירה העיראקית, ב-30 בספטמבר השלים פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית את הפינוי המסודר של כוחות וציוד אמריקאיים מבסיס האוויר בארביל שבעיראק, וסימן בכך את סיום הנוכחות האמריקנית הצבאית בעיראק לאחר יותר מ-20 שנה. עם עזיבת הכוחות האמריקניים, המיליציות השיעיות ובראשן "כתאיב חיזבאללה" ו"תנועת א-נוג'באא" מסרבות בתוקף להתפרק. התוצאה בשטח מייצרת את השלמת "הסהר השיעי" – רצף טריטוריאלי שדרכו משונעים אמצעי לחימה, טכנולוגיה צבאית ולוחמים מאיראן דרך עיראק אל סוריה ולבנון.

התמונה הכוללת ברורה: ישראל ממשיכה להפעיל לחץ צבאי על חמאס ועל חיזבאללה, מתמודדת עם איומים חדשים, ומקבלת במקביל רוח גבית מדינית-ביטחונית מוושינגטון. השבת האחרונה הוכיחה שוב שהזירה אינה רגועה – והיא רחוקה מלהיות כזו גם בימים הקרובים.