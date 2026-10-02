המאבק סביב מעצרי בני הישיבות נמשך: במהלך הלילה (בין חמישי לשישי), סמוך לשעה 5:00 לפנות בוקר, בתחנת הדלק פז־הירקון בדרך נמיר בתל אביב, נעשה ניסיון לעצור בן ישיבה ולהעבירו לידי המשטרה הצבאית.
בתוך דקות הגיעו למקום מאות בחורי ישיבות, שפעלו לחלץ אותו והצליחו להוציאו מהמקום.
בעקבות האירוע חסמו הבחורים את דרך נמיר, ובמקום נרשמה התקהלות גדולה. מאות הבחורים פצחו בריקודים ובשירה על הכביש, בשעות הבוקר המוקדמות.
האירוע התרחש יממה בלבד לאחר שני ניסיונות מעצר נוספים של בני ישיבות במהלך הלילה הקודם: האחד בכביש 2 באזור מחלף פולג והשני בכביש 60 בצומת עלי. בשני המקרים הגיעו למקום מוחים, ובסופו של דבר הבחורים שוחררו.
בתוך כך, בארגוני הסיוע מדווחים על כ-50 בחורים שישהו בהושענא רבה בכלא הצבאי, וצפויים לחגוג את חג שמחת תורה כשהם כלואים בכלא 10, הרחק מחבריהם ומהישיבות שבהן הם לומדים.
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