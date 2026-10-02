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בליל הושענא רבה

ניסיון מעצר של בן ישיבה בתל אביב הסתיים בחסימה ובריקודים על הכביש

מאות בחורי ישיבות הגיעו לפנות בוקר לתחנת הדלק פז־הירקון לאחר ניסיון לעצור בן ישיבה ולהעבירו לידי המשטרה הצבאית. בתוך דקות ספורות הצליחו הבחורים לחלץ אותו, חסמו את דרך נמיר ופצחו בריקודים ובשירה על הכביש • ארגוני הסיוע מדווחים על עשרות בחורים שישהו בהושענא רבה ובשמחת תורה בכלא 10 (חרדים)

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(צילום: ללא)

המאבק סביב מעצרי בני הישיבות נמשך: במהלך הלילה (בין חמישי לשישי), סמוך לשעה 5:00 לפנות בוקר, בתחנת הדלק פז־הירקון בדרך נמיר בתל אביב, נעשה ניסיון לעצור בן ישיבה ולהעבירו לידי המשטרה הצבאית.

בתוך דקות הגיעו למקום מאות בחורי ישיבות, שפעלו לחלץ אותו והצליחו להוציאו מהמקום.

בעקבות האירוע חסמו הבחורים את דרך נמיר, ובמקום נרשמה התקהלות גדולה. מאות הבחורים פצחו בריקודים ובשירה על הכביש, בשעות הבוקר המוקדמות.

האירוע התרחש יממה בלבד לאחר שני ניסיונות מעצר נוספים של בני ישיבות במהלך הלילה הקודם: האחד בכביש 2 באזור מחלף פולג והשני בכביש 60 בצומת עלי. בשני המקרים הגיעו למקום מוחים, ובסופו של דבר הבחורים שוחררו.

בתוך כך, בארגוני הסיוע מדווחים על כ-50 בחורים שישהו בהושענא רבה בכלא הצבאי, וצפויים לחגוג את חג שמחת תורה כשהם כלואים ב, הרחק מחבריהם ומהישיבות שבהן הם לומדים.
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