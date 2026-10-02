"סוף להשתמטות!" | ליברמן חושף: חוק גיוס חדש עם סנקציות קשות

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, פרסם היום (שישי) את תוכנית הגיוס המקיפה שמפלגתו מתכננת להעלות לאישור הכנסת מיד לאחר הרכבת הממשלה הבאה. התוכנית כוללת חובת התייצבות לכל צעיר בן 18, יהודי ולא יהודי, בלשכת הגיוס, תוך הטלת סנקציות כלכליות קשות על משתמטים ועל הישיבות שבהן הם לומדים.

"סוף להשתמטות!" כתב ליברמן בפרסום שלו. "איך שמים סוף להשתמטות? באמצעות חוק גיוס לכולם, הכולל שני מסלולים: צבאי ואזרחי".

על פי הצעת החוק של ישראל ביתנו, כל צעיר בן 18 - יהודי, מוסלמי, נוצרי, דרוזי וצ'רקסי - יידרש להתייצב בלשכת הגיוס. ליברמן הבהיר כי האכיפה לא תתבצע באמצעות בתי כלא, אלא באמצעות סנקציות כלכליות.

מערכת הסנקציות שמציע ליברמן כוללת מספר רב של צעדים: שלילת הקצבה האישית של המשתמט ושלילת התמיכה הכספית של הישיבה בעבורו, רישום פלילי, שלילת הנחות בארנונה, במעונות יום ובדיור, איסור יציאה לחו"ל, מניעת הוצאת רישיון נהיגה ואיסור העסקה בשירות המדינה וברשויות המקומיות.

"אני בטוח שלאחר אישור הסנקציות הללו, כל המשתמטים יעמדו בתור לבקו"ם", סיכם ליברמן את דבריו.

הצעת החוק מגיעה על רקע המאבק הפוליטי הסוער סביב שאלת גיוס בני הישיבות, שהפכה לאחת הסוגיות המרכזיות במערכת הבחירות הצפויה. ליברמן ומפלגתו הציבו את נושא הגיוס כאחד מעקרונות היסוד שלהם, תוך שיתוף פעולה עם מפלגות המרכז-שמאל בגוש התיקון.

כזכור, ארבע מפלגות המרכז-שמאל הקימו לאחרונה שלושה צוותי עבודה משותפים, כאשר אחד מהם עוסק בגיבוש קווי היסוד של הממשלה הבאה, ובכללם נושא שוויון בנטל וגיוס לכל. הצוות יעסוק גם בהקמת ועדת חקירה ממלכתית, הגבלת כהונת ראש הממשלה ובקידום חוקה לישראל.