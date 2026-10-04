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מעמד מרגש

הזמר אושר כהן ורעייתו עדן פינס הכניסו ספר תורה לכבוד הלוחמים

בני הזוג שיתפו בהתרגשות על המעמד המיוחד • הספר הוקדש להצלחת הלוחמים ולעילוי נשמת החללים | הזמר והידוענית נישאו כזכור לפני כחמישה חודשים (ברנז'ה)

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בני הזוג וספר התורה החדש (צילום: אינסטגרם)

הזמר אושר כהן ורעייתו הידוענית עדן פינס שיתפו בהתרגשות רבה על מעמד מיוחד שזכו לקיים - הכנסת ספר תורה שהוקדש לכבוד לוחמי צה"ל, להצלחתם ולעילוי נשמת החללים שנפלו במערכות ישראל.

"זכינו להכניס ספר תורה למלאכים הגיבורים שלנו, להצלחת כל מי שבמשמר ולעילוי נשמת החללים שאינם", כתבו בני הזוג ברשתות החברתיות, כשהם מביעים את התרגשותם מהזכות שנפלה בחלקם.

בדבריהם הקדישו השניים את המעמד למי שעומדים על המשמר ושומרים על ביטחון המדינה, לצד הנצחת זכרם של הנופלים בקרבות ישראל. המעמד משקף את ההתחזקות הרוחנית שעוברים בני הזוג בשנה האחרונה.

כזכור, לפני כארבעה חודשים וחצי, בחודש מאי האחרון, התחתנו אושר כהן ועדן פינס כדת משה וישראל באירוע יוקרתי שנערך באולמי 'גבריאל' בנס ציונה. הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף כיבד בסידור חופה וקידושין ושימש גם כעד בחופה יחד עם עוזרו הרב חיים טריקי.

בברכות כובדו הרב יהודה אבוחצירא, הרב יצחק אבוחצירא, רב הסלבס מרדכי חסידים ואיש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת'. החתונה התקיימה לאחר שמשרד הדתות הבהיר כי בניגוד לפרסומים, ניתן לחתן את בני הזוג, וכי הנושא נידון בפני הרב הראשי לתל אביב וראש אבות בתי הדין בעיר הרב זבדיה כהן שהתיר להם להינשא.

בני הזוג בהכנת הכתובה אצל הראשון לציון

בני הזוג עוברים תהליך של התחזקות בשמירת מצוות זה כמה חודשים. כבר בחודש אפריל האחרון, כחודש לפני החתונה, שיתפה עדן פינס כי השניים קיבלו על עצמם לשמור שבת. "אנחנו עושים השתדלות לשמור שבת, אושר כבר שלושה שבועות הולך לבית כנסת, שחררנו את הטלפון, מקדשים ומבדילים", כתבה אז. "באמת אין תחושה מדהימה כזו ותכלס זה הרבה פחות קשה ממה שחשבתי", הוסיפה.

אושר כהן, שמוכר גם כמנכ"ל חברת הסייבר YO SECURE, מניח תפילין ומתפלל כל יום ומקפיד שלא להופיע בשבת קודש. השניים זכו גם לערוך סיור סליחות מיוחד בכותל המערבי יחד עם רב הכותל והמקומות הקדושים הגאון הרב שמואל רבינוביץ.
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3 תגובות

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3
אין על אושר כהן המלך👑👑👑
אני
2
הם לא ידועים לחרדים
נועה
1
אושר הזמר ואושר הבעלים של יו סקיור הם שני אנשים שונים חבל שהכל נשען על AI
אושר כהן ואושר כהן

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