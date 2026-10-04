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בריאות ללוחמים ואחדות לעם

בני הזוג הידוענים הגיעו לציון הרבי מליובאוויטש זי"ע: "התחברנו כמו מגנט"

מגישי הטלוויזיה הידוענים גיא זו ארץ ורעייתו יעל בר זוהר, הגיעו לסיור ותפילה בציון • כתבו מכתב בקשות והודיה, והזוג ביקשו בריאות ללוחמים ואחדות לעם (ברנז'ה)

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(צילום: אינסטגרם)

בני הזוג הידוענים, מגישי הטלוויזיה גיא זוארץ ויעל בר זוהר, הגיעו בערב הושענא רבה לסיור ותפילה בציון הרבי מליובאוויטש בניו יורק. השניים שיתפו בהתרגשות מהביקור במקום הקדוש.

"בתוך כל הרעש של העיר הגדולה והמגניבה הזאת זכינו לרגע מרגש", כתבו בני הזוג ברשתות החברתיות. על ההגעה לציון סיפרו: "נסענו נרגשים למקום בו נמצא הציון של הרבי וברגע אחד כמו מגנט - התחברנו".

הביקור התקיים בעקבות הזמנה של חבר קרוב. במהלכו קיבלו בני הזוג הסבר על המנהג לכתוב מכתב, לקרוא אותו בציון ולקרוע אותו לאחר מכן. לפני כתיבת הבקשות קיבלו עצה מיוחדת: "קיבלנו עצה טובה לכתוב קודם לרבי תודה".

בתפילתם ביקשו בני הזוג בריאות עבורם, עבור הלוחמים הפצועים והחולים, וכן ימים טובים יותר למדינה. "שיבואו ימים טובים יותר של יחד, של אחדות, כי מגיע לנו הרבה יותר טוב", כתבו.

יצוין כי בני הזוג זוארץ-בר זוהר מקורבים לדת ולמסורת היהודית כבר שנים רבות. גיא מקפיד להניח תפילין מידי יום, והולך עם ילדיו להתפלל בבית הכנסת בשבתות. לפני כשש שנים חגגו בני הזוג בר מצווה לבנם הבכור בכותל המערבי בטקס מצומצם.

בעבר הגיע גיא זוארץ לסיור ותפילה בקברם של רחל אמנו ומרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, כשהוא מלווה ברב הסלבס מרדכי חסידים. כמו כן, השתתף במהלך עשרת ימי תשובה בתפילת הסליחות בכותל המערבי.

זו ארץ ובר זוהר בציון (צילום: אינסטגרם)
זו ארץ ובר זוהר בציון (צילום: אינסטגרם)
זו ארץ ובר זוהר בציון (צילום: אינסטגרם)
זו ארץ ובר זוהר בציון (צילום: אינסטגרם)
זו ארץ ובר זוהר בציון (צילום: אינסטגרם)
הרבי מליובאוויטשהרבי מחב"דהרבי מליובאוויטש זי"עגיא זוארץגיא זו-ארץיעל בר זוהר

2 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
את מי זה מעניין??
נועה
1
אני אוהב אותםםםםם איזה צדיקים אין כמו היהודים הקדושים האלה אני חרדי שאוהב
יענקי מאוהב

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