קדיש

בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות בעולם המוזיקה היהודית, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: הזמר והיוצר ארי פרייזר משיק סינגל חדש ויוצא דופן - 'קדיש', אחת התפילות המרגשות והטעונות ביותר ביהדות, בלחן מקורי ובעיבוד קלאבי-אלקטרוני עכשווי ומקפיץ. הפרויקט הייחודי, שנוצר בשיתוף המפיק המוזיקלי חגי מזרחי, מביא מסע מרתק שהתחיל בקהילה קטנה באמריקה ומסתיים בחזון חברתי ורוחני להנגשת התפילה.

מאחורי היצירה הייחודית עומד מסע שהחל כאשר פרייזר עבר להתפלל במרכז קהילתי יהודי בארצות הברית, שם בקושי גירדו מניין של עשרה אנשים בכל שבת. פרייזר החל לעבור לפני התיבה כחזן, שילב הרמוניות ושירה, ובהדרגה המקום צמח והתרחב עד שהפך לקהילה שוקקת של כ-200 איש מדי שבת. במסגרת 'מקהלת החווה' שנוצרה שם, ביקש בעל המקום לקחת ניגון בוכרי עתיק ומעורר השראה - כזה ששר יהודי מבוגד באחת משיחותיו של הרבי מליובאוויטש והרבי נהנה ממנו מאוד - ולהלביש אותו על מילות הקדיש. פרייזר פירק את המנגינה, התאים אותה לתפילה, והביצוע הפך ללהיט סוחף בתפילות השבת.

ארי פרייזר - קדיש מוזיקה 00:00 / 00:00 1 x 15 15 00:00 / 00:00 1 x הדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.

התפנית האמיתית שהובילה להקלטת השיר הגיעה מבחור ישראלי צעיר שאינו שומר מצוות, אשר איבד את אחד מהוריו. הבחור שיתף בכאב שרבים בני דורו אינם יודעים כלל כיצד לקרוא או לבטא את הקדיש, וכי מנגינה קליטה ועכשווית יכולה לעזור להם להתחבר ולומר קדיש על הוריהם. פרייזר, שאביו ייבדל לחיים ארוכים, פנה אליו להתייעצות ושיתף אותו ברעיון. האב העניק לו את ברכת הדרך ואמר: 'ברכה והצלחה, תעשה את זה. זה דבר חשוב מאוד, אנשים צריכים להכיר את התפילה הזאת'.

במקום ללכת על בלדה שקטה ונוגה, פרייזר וחגי מזרחי בחרו בכיוון נועז - הפקה אלקטרונית קצבית שמתאימה לרחבות ריקודים. הבחירה הזו מגיעה לאחר ההצלחה הבינלאומית של שירו הקודם שמע ישראל, שזכה למעל ל-150 אלף הורדות ברחבי העולם - עשרות אלפים מתוכן באירופה, סין ויפן - דווקא בזכות הסגנון הקצבי שלו.

פרייזר מאמין שאנשים מקבלים את הקדושה במקום שהם הכי פחות מצפים לה, ומסביר כי הקדיש הוא תפילה שכל אדם כנראה יצטרך לפגוש במהלך חייו. המטרה של השיר החדש ברורה: להטמיע את התפילה בראש של כל יהודי, להפיג את החשש ממנה, להראות את הצד הנעים שבה ולעורר את הסקרנות ללמוד אותה.

הסינגל מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה. בימים האחרונים השיקו זמרים רבים שירים חדשים - יידל ורדיגר ונמואל בדואט 'ממעמקים', מאיר שטרית ב'לאהוב אותך מחדש', ועוד רבים אחרים המתחברים לאווירה הרוחנית של התקופה.

הלחן והעיבוד המוזיקלי של 'קדיש' בוצעו על ידי ארי פרייזר וחגי מזרחי, שהעניקו לשיר מעטפת צלילית עכשווית תוך שמירה על העומק הרוחני של התפילה. הפרויקט מייצג ניסיון ייחודי לגשר בין מסורת עתיקה לבין מוזיקה עכשווית, ולהנגיש את אחת התפילות המרכזיות ביהדות לקהל רחב ככל האפשר.