בעיצומם של ימי אלול, כשעולם המוזיקה היהודית מתמלא בשירים חדשים לקראת הימים הנוראים, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: הניגון הקדוש 'דער פוילישער חמול', שחובר והולחן על ידי הרה"ק בעל ה'אמרי שאול' ממודז'יץ זיעוכי"א, מגיע בביצוע מרגש ומרומם של בעל המנגן העולמי ר' דודי קאליש והזמר ר' יענקי אוש.

הניגון, שהיה מוכר ואהוב בכל תפוצות יהדות פולין, נושא בתוכו געגועים עמוקים, רגש יהודי טהור וניחוח של עולם יהודי קדום. האדמו"ר ממודז'יץ הותיר אחריו אוצר עצום של ניגוני קודש נפלאים, הממשיכים עד היום לחמם לבבות ולעורר נשמות ישראל.

הקליפ החדש צולם באירוע מיוחד שנערך בירושלים עיר הקודש על ידי משרד התיווך פוזלס. הניגון הושר בדביקות ובהתרגשות מיוחדת, ברגע מרומם שנחרט בלב כל המשתתפים. הביצוע המשותף של קאליש ואוש מצליח להעביר את עומק הרגש והכיסופים של התקופה.

בעל המנגן דודי קאליש, המוכר בזכות ביצועיו המרגשים והמדויקים, מביא את הניגון בצורה שמדברת ישירות אל הלב. לצדו, הזמר יענקי אוש מעניק לביצוע ממד נוסף של רגש ועומק. השילוב בין שני האמנים יוצר חוויה מוזיקלית ייחודית המשלבת אותנטיות חסידית עם איכות הפקה גבוהה.

הפרויקט מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה לקראת הימים הנוראים. בשבועות האחרונים השיקו זמרים ואמנים רבים סינגלים וקליפים חדשים, כשכל אחד מהם מנסה להעביר את המסר הרוחני של התקופה בדרכו הייחודית.

לקראת ימי הרחמים והרצון תשפ"ז, הקליפ מגיע בדיוק בזמן. צלילי הניגון הקדוש מעוררים לבבות לתשובה, לתפילה ולקרבת אלוקים. המילים והלחן, שנוצרו על ידי אחד מגדולי המלחינים החסידיים, ממשיכים לדבר אל הדור הצעיר ולחבר אותו לשורשיו.

הניגון 'דער פוילישער חמול' הוא חלק מאוצר הניגונים העשיר של חסידות מודז'יץ, שהתפרסמה בכל העולם היהודי בזכות ניגוניה המיוחדים. האדמו"ר בעל ה'אמרי שאול' היה ידוע כמלחין גדול, וניגוניו נחשבים לפסגת היצירה המוזיקלית החסידית.

הקליפ מצולם בצורה מקצועית ומעוצבת, תוך שמירה על האווירה הרוחנית והחסידית. הצילום והעריכה מצליחים להעביר את הרגש של האירוע ולתת לצופה תחושה של השתתפות בחוויה המרוממת. התאורה והעיצוב הוויזואלי תורמים לאווירה המיוחדת.

הפרויקט של משרד התיווך פוזלס, שיזם את האירוע בירושלים, מצטרף למגמה של שילוב בין עסקים לבין תוכן רוחני איכותי. האירוע המיוחד הפך להזדמנות ליצירת תוכן מוזיקלי שמשרת את הקהילה ומעשיר את עולם המוזיקה היהודית.

בתקופה זו של השנה, כשכל אחד מאיתנו מחפש חיבור עמוק יותר לבורא עולם, הניגון הקדוש מציע דרך להתעלות ולהתחבר. הצלילים והמילים נושאים בתוכם מסר נצחי של געגועים, תשובה ותקווה לשנה טובה ומתוקה.