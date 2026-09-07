אחרי 50 שנה: פרחי ירושלים בפיוט מרטיט שמחבר 3 מסורות יהודיות

בעיצומם של ימי אלול, כשעולם המוזיקה היהודית מתמלא בשירים חדשים לקראת הימים הנוראים, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: להקת פרחי ירושלים, שמציינת השנה 50 שנות פעילות, משיקה ביצוע חדש ומרגש לפיוט 'עוקד והנעקד' מתפילת ראש השנה. הפרויקט המיוחד מחבר בין שלוש מסורות מוזיקליות יהודיות עתיקות ומעניק לפיוט המוכר חיים חדשים.

הביצוע החדש מביא את הפיוט בשלושה לחנים שונים, המגיעים מקהילות יהודיות שונות: יהדות טורקיה, מרוקו ולוב. כל לחן נושא עמו את המסורת המוזיקלית הייחודית של הקהילה ממנה הגיע, ויחד הם יוצרים מרקם צלילי עשיר המשקף את מגוון המסורות בעם ישראל.

הבחירה בפיוט 'עוקד והנעקד' אינה מקרית - זהו אחד הפיוטים המרגשים ביותר מתפילת ראש השנה, המזכיר את עקדת יצחק ואת האמונה העמוקה של אברהם אבינו. הפיוט מופיע בתפילות הימים הנוראים ונושא עמו מסר של מסירות נפש ואמונה שלמה.

השילוב בין הלחנים והקולות הצעירים של ילדי הלהקה יוצר חוויה מוזיקלית ייחודית. הפרויקט מצליח לשמר את רוחו המסורתית של הפיוט ובו זמנית להעניק לו פרשנות עכשווית ונגישה לדור הצעיר. הילדים מביאים את הלחנים העתיקים בקולות טהורים ומרגשים, תוך שמירה על האותנטיות של כל מסורת.

קובי ברומר וישיבת אורייתא במחרוזת חדשה לימים הנוראים מלך הלפגוט | 16:50

להקת פרחי ירושלים, שנוסדה לפני חמישים שנה, הפכה לאורך השנים לאחת מלהקות הילדים האהובות והמוכרות בעולם המוזיקה היהודית. הלהקה ליוותה דורות שלמים של ילדים ומשפחות, והשירים שלה הפכו לחלק בלתי נפרד מהנוף המוזיקלי החרדי והדתי. השקת הפרויקט החדש מגיעה דווקא בשנת היובל ללהקה, ומהווה חגיגה מוזיקלית מיוחדת.

הפרויקט משקף מגמה רחבה יותר בעולם המוזיקה היהודית - חיבור בין מסורות שונות ושימור המורשת המוזיקלית של קהילות ישראל. השילוב בין הלחנים מטורקיה, מרוקו ולוב מדגיש את העושר והמגוון שבמוזיקה היהודית, ומעניק לדור הצעיר הזדמנות להכיר מסורות שונות.

הביצוע החדש של 'עוקד והנעקד' מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים לקראת ימי הסליחות וראש השנה. זמרים ומלחינים רבים בחרו דווקא בתקופה זו להשיק פרויקטים חדשים, תוך ניסיון לחבר את הציבור לעומק הרוחני של הימים הנוראים.