האדמו"ר מויז'ניץ מונסי, השוהה בימים אלו בביקור מרומם בארץ הקודש יחד עם מאות מתלמידי הישיבה, הגיע היום (שני) לעיר התורה והחסידות בני ברק כדי לפקוד את אוהל אבותיו הקדושים, קברי אדמו"רי בית ויז'ניץ.
טרם העלייה לציון הקדוש, נערך מעמד הכנה מרומם עבור בחורי הישיבה בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות נדבורנה בעיר, שם נשא האדמו"ר שיחת התעוררות מיוחדת לקראת העלייה לציון.
לאחר שהשתטח על קברי אבותיו הקדושים, הגיע האדמו"ר אל היכל בית המדרש הגדול בקריית ויז'ניץ למעמד מיוחד שנערך לכבודו.
בתחילת המעמד קידם את פני האדמו"ר, הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ, בהמשך נשא האדמו"ר שיחת הכנה לקראת ימי הרחמים והסליחות וראש השנה לפני אלפי החסידים. בפתח דבריו עורר האדמו"ר את הציבור להרבות בתפילה, בזעקה ובתחנונים לרפואתו השלמה והמהירה של האדמו"ר מויז'ניץ.
בתום השיחה ולאחר תפילת ערבית, עברו אלפי החסידים בסך לפני האדמו"ר לברכת שלום.
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