אלפים עברו להתברך מארה"ב לבני ברק; האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בביקור הוד בבני ברק • תיעוד ענק האדמו"ר מויז'ניץ מונסי השוהה בימים אלו בארה"ק, הגיע היום (שני) לביקור הוד בעיר התורה והחסידות בני ברק | האדמו"ר מסר שיחת הכנה לפני בחורי החסידות בהיכל ביהמ"ד נדבורנה, ובהמשך, לאחר שפקד קברי אבותיו הק', הגיע אל היכל ביהמ"ד הגדול בקריית ויז'ניץ, שם נשא מדברות קדשו לפני אלפי החסידים לקראת ראש השנה | בסיום השיחה עברו אלפים להתברך (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 00:51