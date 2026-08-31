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אלפים עברו להתברך

מארה"ב לבני ברק; האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בביקור הוד בבני ברק  • תיעוד ענק

האדמו"ר מויז'ניץ מונסי השוהה בימים אלו בארה"ק, הגיע היום (שני) לביקור הוד בעיר התורה והחסידות בני ברק | האדמו"ר מסר שיחת הכנה לפני בחורי החסידות בהיכל ביהמ"ד נדבורנה, ובהמשך, לאחר שפקד קברי אבותיו הק', הגיע אל היכל ביהמ"ד הגדול בקריית ויז'ניץ, שם נשא מדברות קדשו לפני אלפי החסידים לקראת ראש השנה | בסיום השיחה עברו אלפים להתברך (חסידים)

האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)

האדמו"ר מויז'ניץ מונסי, השוהה בימים אלו בביקור מרומם בארץ הקודש יחד עם מאות מתלמידי הישיבה, הגיע היום (שני) ל והחסידות בני ברק כדי לפקוד את אוהל אבותיו הקדושים, קברי אדמו"רי בית ויז'ניץ.

טרם העלייה לציון הקדוש, נערך מעמד הכנה מרומם עבור בחורי הישיבה בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות נדבורנה בעיר, שם נשא האדמו"ר שיחת התעוררות מיוחדת לקראת העלייה לציון.

לאחר שהשתטח על קברי אבותיו הקדושים, הגיע האדמו"ר אל היכל בית המדרש הגדול בקריית ויז'ניץ למעמד מיוחד שנערך לכבודו.

בתחילת המעמד קידם את פני האדמו"ר, הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ, בהמשך נשא האדמו"ר שיחת הכנה לקראת ימי הרחמים והסליחות וראש השנה לפני אלפי החסידים. בפתח דבריו עורר האדמו"ר את הציבור להרבות בתפילה, בזעקה ובתחנונים לרפואתו השלמה והמהירה של האדמו"ר מויז'ניץ.

בתום השיחה ולאחר תפילת ערבית, עברו אלפי החסידים בסך לפני האדמו"ר לברכת שלום.

האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחת הכנה לפני העליה לציון (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחת הכנה לפני העליה לציון (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחת הכנה לפני העליה לציון (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחת הכנה לפני העליה לציון (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחת הכנה לפני העליה לציון (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחת הכנה לפני העליה לציון (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחת הכנה לפני העליה לציון (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחת הכנה לפני העליה לציון (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחת הכנה לפני העליה לציון (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחת הכנה לפני העליה לציון (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחת הכנה לפני העליה לציון (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיחה בביהמ"ד הגדול ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)

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בני ברקראש השנההאדמו"ר מויז'ניץ מונסי

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