חוקרי יחידת יל"פ במחוז ירושלים השיגו היום (שני) פריצת דרך משמעותית בחקירת פרשת מחיות התינוקות המורעלות, כאשר נעצר תושב הדרום בשנות ה-40 לחייו בחשד למעורבות בהחדרת חומרי הרדמה למוצרי מזון לתינוקות. החשוד נעצר בביתו והועבר לחקירה במשרדי היחידה ללחימה בפשיעה.

על פי הודעת דוברות המשטרה, החקירה שנפתחה במחוז ירושלים ממשיכה להתנהל כל העת לאיתור חשודים ומעורבים נוספים, במקביל למלאכת בחינת הממצאים שנאספו. המטרה המרכזית של החוקרים היא להתחקות אחר מקור החומרים המרדימים ואופן החדרתם למוצרים.

כזכור, הפרשה פרצה לפני כחודשיים כאשר ארבעה פעוטות פונו למחלקה לרפואה דחופה בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים עם תסמיני ישנוניות וחולשה חריגים. בדיקות מעבדה מקיפות שביצע משרד הבריאות חשפו ממצאים מדאיגים: בצנצנות של מחית פירות לתינוקות מהמותג "פרינוק" שנרכשו בשני סניפי רשת "זול ובגדול" בירושלים, נמצאו חומרים תרופתיים מסוג קלונזפאם ולורזפאם - תרופות הרגעה חזקות ממשפחת הבנזודיאזפינים.

פרופ' סער חשביה, מנהל מלר"ד ילדים בהדסה עין כרם, תיאר את הרגעים הראשונים של גילוי המקרה: "ביום חמישי שעבר הגיעו למלר"ד ילדים ארבעה ילדים עם חשד להרעלה. שלושה מהם סבלו מסימנים של ישנוניות, אפתיה, חוסר שיווי משקל. בבדיקה מהירה, הועלה חשד להרעלת בנזודיאזפינים - חשד שאומת מהר מאוד".

על פי נתוני משרד הבריאות, עד כה אותרו חמישה מוצרים שבהם נמצאו חומרי ההרדמה. שלושה מהמוצרים המזוהמים נמסרו על ידי המשפחות שילדיהן אושפזו, ושני מוצרים נוספים נדגמו ישירות ממדפי הרשת. בכל חמשת המקרים, הבדיקות הצביעו על כך שהצנצנות נפתחו בצורה לא תקינה לפני שנרכשו על ידי הלקוחות.

במסגרת החקירה הנרחבת, ביצעו מפקחי שירות המזון במשרד הבריאות ביקורות ודיגומים בפריסה ארצית. נדגמו ונבדקו מאות מוצרים - כ-50 לבדיקות טוקסיקולוגיות, 110 נבדקו במעבדות לבדיקת ואקום, ולמעלה מ-500 מוצרים נבדקו בנקודות המכירה לתקינות האריזה. בניגוד לכך, בבדיקות שבוצעו במחסני היבואן ובנקודות מכירה נוספות לא נמצאו ממצאים חריגים.