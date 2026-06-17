כיכר השבת
נסגרו שתי חנויות מוכרות

אירוע חמור בירושלים: נמצאו חומרי הרדמה במחית תינוקות | השב"כ מעורב

בדיקות מעבדה חשפו קלונזפאם ולורזפאם במחית פרינוק • שני סניפי 'זול ובגדול' ברחוב יפו נסגרו מיידית | החקירה נמשכת והשב"כ מעורב אף הוא בחקירת המקרה החריג (חדשות בארץ)

3תגובות
אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

משרד הבריאות פרסם היום (רביעי) ממצאים מדאיגים ביותר: בבדיקות מעבדה שנערכו לצנצנות מחית פירות לתינוקות של מותג "פרינוק", נמצאו חומרים תרופתיים מסוג קלונזפאם ולורזפאם - תרופות הרגעה והרדמה חזקות המיועדות למבוגרים בלבד.

הצנצנות נרכשו בשני סניפי הרשת "זול ובגדול" ברחוב יפו בירושלים: סניף "מחנה" ברחוב יפו 113 וסניף נוסף ברחוב יפו 214. משרד הבריאות הוציא צווי סגירה מיידיים לשני הסניפים והעביר את הטיפול בפרשה לגורמי אכיפה נוספים, לרבות משטרת ישראל. ועל פי הדיווח בחדשות 12, גם השב"כ מעורב בחקירת המקרה.

הממצאים המדאיגים התגלו בעקבות אשפוז של מספר פעוטות בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. התינוקות הגיעו למוסד הרפואי כשהם מציגים תסמינים חריגים של אפאטיות, חולשה קיצונית ותשישות, ובבדיקות מעבדה נמצאו בדמם שאריות של בנזודיאזפינים - חומרים פעילים המשמשים כתרופות הרגעה והרדמה למבוגרים.

משרד הבריאות הבהיר כי נכון לעת זה, לא מדובר בריקול גורף של כל מוצרי פרינוק. על פי הבדיקות שנערכו עד כה, לא נמצאה אינדיקציה לפגם או תקלה במהלך הייצור, ולא בזיהום שהתרחש במפעל עצמו. כלל הבדיקות שנערכו למוצרים מהיבואנים נמצאו תקינים, מה שמעלה את החשד כי מדובר באירוע מקומי הקשור לסניפים הספציפיים.

קריאה דחופה להורים

משרד הבריאות פנה בקריאה דחופה להורים שילדיהם צרכו מוצרי מחית פירות שנרכשו בשני הסניפים הנ"ל. ההורים מתבקשים לשים לב אם חל שינוי בהתנהגות הילדים, שעלול להתבטא במספר תסמינים:

  • ישנוניות יתר
  • תשישות וחולשה
  • דיבור מבולבל
  • אובדן יציבות

עדויות מזעזעות מההורים

אחת האימהות ששני ילדיה אושפזו בעקבות צריכת המחית, שיחזרה את רגעי החרדה הקשים שעברו עליה. "היינו בגינה אני ושכנה שלי עם הילדים", סיפרה האם, "הם אכלו ולאט לאט, בעיקר הגדול שלי, נהיו לא יציבים והתחילו ליפול לרצפה".

לדבריה, התסמינים הלכו והחמירו ככל שכמות המזון שהילדים צרכו הייתה גבוהה יותר. "הגדול שלי שאכל הכי הרבה היה מטושטש בלי הכרה. השנייה שאכלה כמה כפות לא הייתה יציבה, לא הצליחה לשבת והייתה נראית ממש חלשה", תיארה האם את המראות הקשים.

חקירה רחבת היקף

משטרת ישראל ומשרד הבריאות פתחו בחקירה משותפת רחבת היקף בניסיון להתחקות אחר מקור החומרים המרדימים. החקירה מתמקדת בשאלה כיצד הגיעו חומרי ההרדמה למחיות התינוקות, האם מדובר באירוע מכוון או בתקלה, ומדוע הבעיה מתמקדת דווקא בשני הסניפים הספציפיים ברחוב יפו.

גורמי האכיפה בוחנים מספר תרחישים אפשריים, לרבות זיהום במהלך האחסון או ההפצה, או אפשרות של חבלה מכוונת. הממצא שכל הבדיקות במפעל הייצור ואצל היבואנים נמצאו תקינות, מחזק את ההשערה שהבעיה התרחשה בשלב מאוחר יותר בשרשרת האספקה.

משרד הבריאותריקולמערכת הבריאותזול ובגדולמחית לתינוק

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0 תגובות

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3
פחד פחדים
מישהי
2
ייתכן שגנץ אוכל את זה כבר שנים?
אורח לרגע
1
זה קלונקס ולוריוון , שתי תרופות פסיכיאטריות
ארי זיגי

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