אי אפשר להתעלם ירתיע את המעשנים? השינוי שיחול על קופסאות הסיגריות החל משבוע הבא החל משבוע הבא יחויבו כל מוצרי העישון בישראל לשאת אזהרות גרפיות המכסות 75% מהאריזה | כל הפרטים על החוק החדש והקנסות (בארץ)

מב משה בשן כיכר השבת | 16:42