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ירתיע את המעשנים? השינוי שיחול על קופסאות הסיגריות החל משבוע הבא

החל משבוע הבא יחויבו כל מוצרי העישון בישראל לשאת אזהרות גרפיות המכסות 75% מהאריזה | כל הפרטים על החוק החדש והקנסות (בארץ)

אזהרות על קופסאות סיגריות, אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

החל מיום ראשון הבא, 2 באוגוסט 2026, תחויבנה כל חפיסות מוצרי העישון בישראל לשאת אזהרות גרפיות עם תמונות הממחישות את נזקי העישון.

האזהרות יכסו 75% משטח האריזה ויחולו על סיגריות, סיגריות אלקטרוניות, נרגילות, טבק לגלגול ושקיקי ניקוטין.

בנוסף לתמונות, החפיסות יכללו מידע על נזקי העישון והפניה לשירותי גמילה מעישון. יתרת האריזה תישאר בצבע אחיד (פנטון 448C), ללא סמלי מותג או עיצוב מסחרי.

המהלך שמצטרף למדיניות הנהוגה בכ-140 מדינות בעולם נועד להגביר את המודעות לנזקי העישון ולהרתיע בעיקר צעירים מהתחלת עישון.

לפי נתוני האגודה למלחמה בסרטן, מדי שנה מתים בישראל יותר מ-12 אלף בני אדם ממחלות הקשורות לעישון, וכ-76% מהמעשנים מעוניינים להיגמל. סקרים מראים כי רוב הציבור בישראל תומך בהצגת אזהרות גרפיות על חפיסות הסיגריות.

על פי החוק, שיווק מוצרי עישון ללא האזהרות החדשות יהווה עבירה פלילית. חברות ויבואנים שיפרו את ההוראות עלולים להיקנס בעד 452 אלף שקל, ועסקים פרטיים בעד 226 אלף שקל.

משרד הבריאותסיגריותעישוןתקנותאזהרות

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