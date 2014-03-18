ויכוח בין מנהל סניף ברשת "זול ובגדול" ולקוח חרדי, חרג מגבולות הנורמה והפך לסוער. מנהל הסניף צעק: "זה מה שאתם יודעים, להתלונן. בשביל זה יש לכם את הכיפה". וגם איים: "אם היינו נפגשים ברחוב לא היה לך זקן" • אבי יוחנן, בעליה של החנות ל'כיכר השבת': "אני יודע דבר אחד, אל תדון את האדם בשעת כעסו, הלקוח הביא אותו למצב לא נעים. הוא היה בכעס" (חרדים)
לקראת ביקור שרת החוץ קלינטון רשת המזון החרדית 'זול ובגדול' הסירה קמפיין גדול שלה ואפשרה לפרסם במקומו קמפיין הקורא לשחרור פולארד. לקראת ביקורה של קלינטון, מקיימים אזרחים רבים מאבק למען שחרור פולארד גם ברשת הפייסבוק. כך לדוגמא, הם ממלאים את עמודו האישי של שגריר ארצות הברית בישראל דן שפירו בבקשות לשחרור