התפתחות בפרשת הרעלת התינוקות בירושלים: הרשת עתרו למחוזי

רשת המרכולים "זול ובגדול" הגישה ערעור לבית המשפט המחוזי נגד צו הסגירה המנהלי שהוציא משרד הבריאות לשני סניפים של הרשת הפועלים בירושלים. המהלך המשפטי מגיע בהמשך להתפתחויות בפרשת התרופות הפסיכיאטריות.

צווי הסגירה המנהליים הוטלו על שני הסניפים הירושלמיים בעקבות ממצאי החקירה והבדיקות של משרד הבריאות בפרשה המדוברת. ברשת "זול ובגדול" החליטו שלא להשלים עם רוע הגזירה ופנו לערכאות המשפטיות במטרה לבטל את הצווים ולאפשר את פתיחתם המחודשת של הסניפים בהקדם

הפרשה החלה לאחר שארבעה פעוטות (שניים בגילאי שנה ושניים בגילאי שלוש) פונו למחלקה לרפואה דחופה בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים כשהם סובלים מתסמיני ישנוניות וחולשה. הילדים אושפזו להשגחה במהלך הלילה ושוחררו לאחר שמצבם השתפר.

בדיקות מעבדה מקיפות שביצע משרד הבריאות איששו את החשש החמור: בצנצנות של מחית פירות לתינוקות מהמותג "פרינוק" שנרכשו בשני הסניפים המדוברים, נמצאו חומרים תרופתיים מסוג קלונזפאם ולורזפאם. מדובר בתרופות הרגעה חזקות ממשפחת הבנזודיאזפינים, שאינן מיועדות כלל לצריכת ילדים ועלולות להוות עבורם סכנת חיים מיידית.

חקירה פלילית וביטחונית

בעקבות הממצאים, רופא מחוז ירושלים, פרופ' זהר מור, חתם על צווי הפסקה מנהליים מיידיים לשני הסניפים בהם נמכרו המוצרים המזוהמים. במקביל, משרד הבריאות והמשטרה פתחו בחקירה אפידמיולוגית ופלילית מקיפה, כאשר הניהול הוטל על היחידה ללחימה בפשיעה (יל"פ) של מרחב ציון במחוז ירושלים.

בשלב זה, נבדקים כל כיווני החקירה בניסיון להתחקות אחר מקור החומרים ואופן החדרתם למחיות. לפרשה נכנס גם אלמנט ביטחוני, כאשר שירות הביטחון הכללי (שב"כ) מעורב בחקירה בשל החשד שמדובר באירוע הרעלה מכוון.

משרד הבריאות הדגיש כי נכון לעת זו לא נמצאה אינדיקציה לפגם או תקלה בתהליך הייצור עצמו או במפעל, וכלל הבדיקות למוצרים שנלקחו מהיבואנים נמצאו תקינות, דבר המחזק את החשד שהחומרים הוחדרו למוצרים בשלב מאוחר יותר. בשל כך, לא הוכרז על ריקול גורף לכלל מוצרי המותג, אך הציבור וההורים נקראו לגלות ערנות מוגברת.

ברשת "זול ובגדול" מבקשים כעת מבית המשפט המחוזי לבטל את הצווים המנהליים, בטענה כי מדובר בצעד שפוגע אנושות בפעילותה הכלכלית ובעובדיה, בשעה שנסיבות המקרה ואופן הגעת החומרים למדפים עדיין נמצאים תחת חקירה משטרתית וביטחונית ענפה.