וועדת הכספים של הכנסת אישרה אתמול (שלישי) שורת העברות תקציביות דרמטיות בהיקף כולל של כרבע מיליארד שקלים, המיועדים לחיזוקה ולתקצובה של מערכת החינוך החרדית על כלל אגפיה, אך הבוקר, שופט העליון אלכס שטיין עוצר את כל העברת התקציבים.

מדובר במהלכים תקציביים נרחבים שמטרתם לתת מענה לפערים מתמשכים בתקצוב מוסדות החינוך, עובדי ההוראה ותוכניות הרווחה והמעטפת במגזר החרדי, אשר נדנו רבות במהלך המושבים האחרונים בכנסת.

בהחלטתו, כתב השופט שטיין כי "לנוכח הפגמים הפרוצדורליים שלכאורה נפלו בקיום הדיון של ועדת הכספים של הכנסת, ביום 4.8.2026, ניתן בזאת צו ארעי המעכב את ביצוע ההעברות התקציביות עליהן הוחלט בסופו של אותו דיון, למעט העברה שעניינה הוצאות חירום אזרחיות".

השופט שטיין קובע כי "העתירה תובא לדיון בפני מותב תלתא בהקדם האפשרי. המשיבים יגישו תגובות מקדמיות לעתירה גופה וכן לבקשה בדבר הוצאת צו ביניים – זאת, לא יאוחר מ-48 שעות ממועד הדיון בעתירה שייקבע".

יו"ר ועדת הכספים ח"כ חנוך מילביצקי הגיב להחלטה וכתב: "אתמול השופט סולברג והיום השופט שטיין. שניהם נכנסו לעליון על תקן "שמרנים", לבג"ץ אין תקנה. את בג"ץ צריך לסגור - הפתרון הוא בית משפט לחוקה".

יו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ הגיב וכתב: "בג"ץ בהשתוללות חסרת רסן. מעניין שהיום הם קוראים לזה פגם פרוצדורלי, אבל כשממשלת ההונאה של בנט עשו העברות תקציביות בהיקף של מאות מיליונים שבוע (!) לפני הבחירות, זו הייתה סמכותה של הכנסת. אפילו לא מנסים להסתיר".

אחד הסעיפים המשמעותיים ביותר שנכללו במסגרת האישור התקציבי נוגע ישירות לתנאי העסקתן של הגננות החרדיות. לראשונה מאז קום המדינה, נקבע כי כלל הגננות במערכת החינוך החרדית יתוקצבו באופן מלא ובהתאמה מלאה לשנות הוותק שצברו במקצוע, צעד שמסיים פער שנים רב בין תנאי העסקתן של עובדות ההוראה במגזר החרדי לבין מקבילותיהן במערכת החינוך הכללית.

לצד התיקון בשכר הגננות, התקציב שאושר כולל הקצאת משאבים נרחבת להסדרת הסעות התלמידים והתלמידות ברשתות החינוך המרכזיות, בהן 'החינוך העצמאי' ורשת 'בני יוסף'. סוגיית ההסעות היוותה אתגר תקציבי וארגוני מתמשך עבור הורי התלמידים והנהלות המוסדות, והסדרתה צפויה להבטיח את רצף הלימודים הסדיר ואת הגעת התלמידים למוסדות החינוך בבטחה.

בנוסף לכך, הוקצו סכומים משמעותיים לסבסוד מנגנון הצהרונים במוסדות החינוך החרדיים הפועלים במעמד של "מוסדות פטור" ו"מוכר שאינו רשמי". העברות אלו נועדו להשוות את תנאי הצהרונים והמעטפת אחרי שעות הלימודים הרשמיות לאלו המקובלים בשאר חלקי הארץ, ובכך להקל על הנטל הכלכלי הפועל על המשפחות.

חלק נוסף מתוך התקציב הכולל יוקדש לחיזוק המענה החברתי והחינוכי הישיר, תוך מתן דגש על תקצוב תוכניות לטיפול ולתמיכה בנוער נושר ובנוער בסיכון במגזר החרדי, לצד תקצוב מיוחד עבור פעילויות תרבות יהודית. כמו כן, התקציב כולל סעיף מיוחד המיועד לסבסוד והרחבת תוכניות הכשרת המורות בסמינרים החרדיים, במטרה להבטיח את איכות ההוראה וההכשרה של הדור הבא של עובדות ההוראה.

את המהלך התקציבי הוביל יו"ר ועדת הכספים ויו"ר 'דגל התורה', חבר הכנסת משה גפני, שמלווה את המאבק על תקצוב החינוך החרדי מול משרדי הממשלה והאוצר. גפני התייחס לאישור התקציבים ואמר: "גם בימים מורכבים אלה, כשעולם התורה והחינוך ניצב בפני אתגרים לא פשוטים, חובתנו להמשיך לדאוג לילדי ישראל ולמערכת החינוך החרדית. התקציבים שאושרו היום הם בשורה חשובה לגננות, למורים ולמורות, לתלמידים ולתלמידות ולמוסדות החינוך, והם יסייעו לתקן עיוותים ולהשלים פערים שנמשכו שנים.

"אני מודה לכל מי שסייע בקידום המהלך. נמשיך בעזרת ה' לפעול בנחישות למען עולם התורה והחינוך, ולא נרפה עד שנבטיח את מלוא הזכויות והמשאבים המגיעים למערכת החינוך החרדית".

אמש, השופט שטיין דחה בקשה דחופה למנוע את כינוסה של ועדת הכספים, שהתכנסה לדיון בשורה של העברות תקציביות במהלך פגרת הבחירות. את העתירה הגישו עמותת חדו"ש, חופש דת ושוויון, וחברת הכנסת נעמה לזימי. העתירה הופנתה נגד יו"ר ועדת הכספים, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ומשרד האוצר, באמצעות פרקליטות המדינה.

העותרות ביקשו מבג"ץ להוציא צו ארעי שימנע את כינוס הוועדה עד להכרעה בבקשתן לצו ביניים. לטענתן, הדיון כולל עשרות העברות תקציביות, ובהן כספים קואליציוניים בסכומים של מאות מיליוני שקלים, והוא מתקיים בתקופה שבה הכנסת נמצאת בפגרת בחירות.

בהחלטה קצרה קבע השופט שטיין: "לא ראיתי לנכון ליתן סעד ארעי". לצד זאת, הוא הורה לעותרות להגיש עד מחר, 5 באוגוסט בשעה 09:00, הודעת עדכון בדבר ההחלטות שהתקבלו במסגרת ישיבת ועדת הכספים.

בעתירה נטען כי כינוס הוועדה אינו עומד בתנאים שנקבעו לפעילות ועדות הכנסת במהלך פגרת הבחירות. על פי העותרות, נושאי הדיון הועברו בהתראה קצרה, ללא הסכמת ועדת ההסכמות וללא קיום דיון מוקדם בוועדה על עצם הכינוס.

עוד נטען כי סדר היום כלל העברות תקציביות למשרד הביטחון, למשרד ראש הממשלה, למשרד החינוך ולמשרד לשירותי דת. העותרות טענו כי חלק מהסכומים מיועדים לכספים קואליציוניים, וכי קידומם בתקופת הבחירות מנוגד לחובת האיפוק והריסון החלה, לשיטתן, על הממשלה והקואליציה.

כאמור, הבוקר, החליט השופט שטיין לעצור את כל העברת התקציבים באמצעות צו ארעי עד לקיום דיון בעתירות.