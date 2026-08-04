נכד האדמו"ר מבוהוש בהפגנת הקיצוניים| צילום: צילום: באדיבות המצלם
חום יולי-אוגוסט לא עצר את הקיצוניים, עשרות מפגינים חרדים יצאו בצהרי היום (שלישי - כ"א באב) להפגנה סוערת ברחוב הקישון בבני ברק, מחוץ למשרדי מרכז התעסוקה "נתיבים".
המפגינים זעמו על פעילות המרכז, המעניק הכוונה ופתרונות תעסוקה לציבור החרדי, בטענה כי מדובר ב"מארב" שנועד, לדבריהם, לגייס את בני התורה לצה"ל, ובשנה האחרונה גייסו לדבריהם מעל 2.500 צעירים חרדים.
בין המפגינים נצפה אחד מגדולי הקנאים של בני ברק, ר' פייביש מייזליש, חתנו של האדמו"ר מבוהוש, כשהוא אוחז ברמקול ומנהיג את הקריאות הלוהטות נגד המוסד.
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