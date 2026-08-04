מגייסים בני תורה? בשיא החום: חתנו הקנאי של האדמו"ר מבוהוש הלהיט את הרוחות נגד 'נתיבים' עשרות מפגינים יצאו בצהרי היום לרחוב הקישון בבני ברק ומחו נגד מרכז התעסוקה החרדי, בטענה כי מדובר ביוזמה לגיוס בני ישיבות • בראש המפגינים נצפה ר' פייביש מייזליש, חתנו של האדמו"ר מבוהוש, אשר לקח את הרמקול והוביל את הזעקה בשם כלל המפגינים (חרדים)

שכ שאול כהנא כיכר השבת | 18:38