כיכר השבת
מגייסים בני תורה?

בשיא החום: חתנו הקנאי של האדמו"ר מבוהוש הלהיט את הרוחות נגד 'נתיבים'

עשרות מפגינים יצאו בצהרי היום לרחוב הקישון בבני ברק ומחו נגד מרכז התעסוקה החרדי, בטענה כי מדובר ביוזמה לגיוס בני ישיבות • בראש המפגינים נצפה ר' פייביש מייזליש, חתנו של האדמו"ר מבוהוש, אשר לקח את הרמקול והוביל את הזעקה בשם כלל המפגינים (חרדים)

נכד האדמו"ר מבוהוש בהפגנת הקיצוניים
נכד האדמו"ר מבוהוש בהפגנת הקיצוניים| צילום: צילום: באדיבות המצלם

חום יולי-אוגוסט לא עצר את הקיצוניים, עשרות מפגינים חרדים יצאו בצהרי היום (שלישי - כ"א באב) להפגנה סוערת ברחוב הקישון ב, מחוץ למשרדי מרכז התעסוקה "".

המפגינים זעמו על פעילות המרכז, המעניק הכוונה ופתרונות תעסוקה לציבור החרדי, בטענה כי מדובר ב"מארב" שנועד, לדבריהם, לגייס את בני התורה לצה"ל, ובשנה האחרונה גייסו לדבריהם מעל 2.500 צעירים חרדים.

בין המפגינים נצפה אחד מגדולי הקנאים של בני ברק, ר' פייביש מייזליש, חתנו של האדמו"ר מבוהוש, כשהוא אוחז ברמקול ומנהיג את הקריאות הלוהטות נגד המוסד.

הפגנת הקיצוניים נגד נתיבים (צילום: באדיבות המצלם)
הפגנת הקיצוניים נגד נתיבים (צילום: באדיבות המצלם)
בני ברקגיוס חרדיםהאדמו"ר מבוהושנתיביםפייביש מייזליש

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