הבחור מאיר שער ז"ל ( צילום: לפי סעיף 27א )

לאחר פעילות אינטנסיבית שנמשכה לאורך שעות הלילה, הושלם הליך זיהויו של הצעיר שנהרג אמש (שני) בתאונת הטרקטורון סמוך לנווה ארז, והוא שוחרר לקבורה.

( צילום ארכיון: דוברות זק"א )

המחלקה המשפטית של זק"א, בשיתוף הרב אשר לנדאו, רב המכון לרפואה משפטית, הרב שניר אלמליח מהמחלקה המשפטית, ומפקד זק"א מחוז ש"י, גיל ביסמוט, פעלו מול כלל הגורמים הרלוונטיים כדי לקדם את הליך הזיהוי, להשלים את כלל ההליכים הנדרשים ולהביא לשחרור המנוח לקבורה במהירות האפשרית, תוך שמירה על כבוד המת ורגישות למשפחה.

מיכאל גוטווין, מנהל המחלקה המשפטית של זק"א, אמר: "מאחורי כל שחרור לקבורה עומדת לעיתים פעילות מורכבת שנעשית הרחק מעיני הציבור. לאורך כל שעות הלילה פעלנו יחד עם כלל הגורמים המקצועיים לקדם את הליך הזיהוי ולהשלים את כל הנדרש, כדי לאפשר למשפחה להביא את יקירה לקבורה ללא עיכובים מיותרים. נמשיך לעשות כל שניתן, בכל שעה ובכל מקום, כדי לשמור על כבוד המת ולסייע למשפחות ברגעיהן הקשים".