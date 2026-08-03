פרסום ראשון ב'כיכר השבת': מזכה הרבים הרב דוד פריוף שטס עם בני משפחתו לחופשה במיאמי, נעצר בסוף השבוע האחרון בשדה התעופה המקומי ונכלא למשך 24 שעות.

ל'כיכר השבת' נודע כי לפני מספר שנים הרב פריוף קיבל דו"ח תנועה על ידי שוטר מקומי במהלך נסיעה במיאמי אך חברו שהבטיח לטפל, שכח לטפל בו מול גורמי האכיפה.

בעקבות כך הוצא צו מעצר כנגד הרב וכאמור עם נחיתתו במיאמי הוא נעצר ונכלא, בפעילות אנשי העסקים ישראל גוטליב ומארק רוזנברג מול גורמי אכיפה מקומיים הרב שוחרר לאחר כמה שעות

בשיחה עם 'כיכר השבת' סיפר הרב דוד פריוף: "איך שנחתתי בשדה התעופה שוטרים אזקו אותי ולקחו אותי לכלא עם מדי אסיר, הורידו לי את הכיפה והציצית, זה היה ממש משפיל".

לדבריו: "השוטרים לא האמינו שהשתחררתי כזה מהר, בדרך כלל מעצר כאן הוא 24 שעות ואז עולים מול שופט, היה לי ממש סייעתא דשמיא ושיחררו אותי לפני שבת".