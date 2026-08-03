אירוע חירום רפואי שהתרחש ביום שישי האחרון בחנות בעיירה נאנואט, במחוז רוקלנד שבמדינת ניו יורק, הפך תוך שעות ספורות לדרמה סוערת בקהילה החרדית המקומית. פרמדיק כונן של ארגון 'הצלה' במחוז רוקלנד קיבל קריאה דחופה על ילד שנמצא במצב קריטי כשהוא מחוסר הכרה בתוך החנות. כשהוא מבין כי כל שנייה היא קריטית ומשמעותית להצלת חיי הילד, מיהר הפרמדיק למקום, החנה את רכב החירום שלו בחניית נכים תוך הפעלת אורות החירום המהבהבים, ומיהר בריצה לתוך המבנה כדי להעניק טיפול רפואי מציל חיים.

אלא שבעוד הפרמדיק נלחם על חייו של הילד בתוך החנות, מחוצה לה התרחש אירוע מקומם. אדם עובר אורח צילם את רכב החירום החונה בחניית הנכים והעלה את התיעוד לרשת החברתית פייסבוק בקבוצות מקומיות, תוך שהוא מוסיף כיתוב ביקורתי ומזלזל.

הפרסום התפשט במהירות והוביל לעשרות תגובות נזעמות מצד גולשים. אולם, כפי שצויין במהרה על ידי יודעי דבר, הסרטון והפוסט שהופצו השמיטו לחלוטין את העובדה הקריטית מכל: הרכב לא חנה שם לנוחות אישית, אלא שימש כונן חרום בעיצומו של אירוע מציל חיים עבור ילד מחוסר הכרה.

השמטת הפרט המרכזי והקריטי הזה יצרה מצג שווא מעוות ומטעה של הנסיבות. היעדר ההקשר בסרטון הוביל לגל עכור של תגובות קשות, שלוו באמירות עוינות ואנטישמיות כנגד ארגון 'הצלה' וכנגד הקהילה היהודית האורתודוקסית באזור. הפרשייה עוררה זעם רב בקרב תושבים, אשר ציינו כי אנשי רפואת חירום נדרשים לעיתים תכופות להחנות את רכביהם במקומות מוגבלים או חריגים בעת מענה לאירועים של סכנת חיים מיידית, מקומות שבהם כל שנייה מעכבת עלולה לעלות בחיי אדם.

ככל שהסערה הציבורית גברה, התברר פרט קומם לא פחות: מפיץ הסרטון משמש בעצמו כמתנדב בשני ארגוני חרום והצלה באזור – שירות האמבולנסים הקהילתי ומתנדב בכיבוי האש של עיירת ספרינג ואלי. חברי הקהילה הציגו דרישה חד-משמעית משני הארגונים הללו לבדוק את המקרה לעומק בהתאם לתקנון ולנהלים המשמעתיים שלהם, ולנקוט בצעדים המתאימים נגד המתנדב שהפיץ מידע מטעה והוביל להסתה כנגד ארגון הצלה מקביל.

לאחר יממה של שתיקה מצד הגופים והרגשת תסיסה בקרב הקהילה, החלו להתקבל העדכונים וההתפתחויות הרשמיות: בשעות המוקדמות של בוקר יום ראשון הודיע שירות האמבולנסים כי דירקטוריון הארגון פתח בחקירה רשמית ופנימית בנושא. בהודעת הארגון הובהר כי הם רואים את המקרה ב"חומרה רבה מאוד" ומנהלים בדיקה מקיפה בהתאם לתקנון, לנהלים ולנהלי העבודה המקובלים, תוך שציינו כי בשלב זה לא ימסרו תגובה נוספת.

שעות ספורות לאחר מכן, לפני הצהריים של יום ראשון, הגיע עדכון רשמי נוסף – הפעם ממועצת נציבי האש של שירות כיבוי האש בספרינג ואלי. המועצה הודיעה גם היא באופן רשמי על פתיחת חקירה נגד המתנדב. בהודעה מטעמם נמסר כי מועצת הנציבים לוקחת את האירוע ב"רצינות מרבית" ותבצע סקירה מעמיקה ויסודית של המקרה בהתאם לחוקי העזר, הכללים והנהלים של תחנת הכיבוי. הפרשייה מוסיפה לעורר עניין רב במחוז, כאשר בקהילה ממתינים לתוצאות החקירות הרשמיות של שני הארגונים.