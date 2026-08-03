גם מאיראן הגיעו: מאות חסידים התכנסו השבוע במדינה המוסלמית

יותר מ-2,000 חסידים ועמך ישראל פוקדים היום (שני) את ציונו של המקובל הרב הקדוש רבי לוי-יצחק שניאורסאהן זצוק"ל, אביו של הרבי מליובאוויטש, בעיר אלמטי (אלמא-אטא) שבקזחסטן, לרגל יומא דהילולא היום כ' במנחם-אב.

ההמונים הגיעו אל המדינה המוסלמית מארץ הקודש, ארצות-הברית ואירופה. מכיוון שאין טיסות ישירות מישראל וארה"ב לקזחסטן, מרבית הנוסעים עשו שעות ארוכות בדרכים, עם עצירות ביניים במדינות מוסלמיות בדרך – איחוד-האמירויות, אזרבייג'ן, טורקיה ואוזבקיסטן. במקביל, אתמול בבוקר יצאה מהארץ טיסה מיוחדת (צ'ארטר) עם מאות אורחים שטסו ישירות להילולא.

רבי לוי יצחק שניאורסון נולד בניסן תרל"ח בעיירה פודוברנקה לאביו הרב ברוך-שניאור שהיה נכדו של האדמו"ר החמישי בשושלת חב"ד, רבי מנחם-מענדל זי"ע בעל ה"צמח צדק". הרה"ק רבי לוי-יצחק קיבל הסמכה לרבנות בין היתר מהרב חיים הלוי סולובייציק (ר' חיים מבריסק) זצ"ל והרב אליהו-חיים מייזל מלודז' זצ"ל. כאשר ביקשו יהודי יקטרינוסלב (כיום דניפרו) העיר השנייה בגודלה באוקראינה למנותו פאר כרבה הראשי, כתב עליו כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע מליובאוויטש – החמישי בשושלת חב"ד: "איש אשר רוח בו וכאשר ידעתיו היטב, כתר הרבנות הולמתו בכל הפרטים הדרושים. הוא למדן גדול וירא אלוקים בתכלית, זך הרעיון ורך המזג, בעל מידות טובות ונעלות מאוד ויודע פרק בהנהגה בדעת ובהשכל ואין להם טוב ממנו".

במהלך כהונתו ברבנות עלו לשלטון הקומוניסטים ימ"ש והם אסרו על קיום מצוות ולימוד תורה. הרה"ק רבי לוי-יצחק לא נרתע ועמד בפרץ, יחד עם קומץ חסידים ויהודים מהקהילה. בשנת תרצ"ט נאסר ונכלא בידי שלטון הרשע ונשלח לגלות בעיר צ'יאלי בקזחסטן המוסלמית, כדי לצערו ולהרחיקו מכל יישוב יהודי. רעייתו הרבנית חנה ע"ה הגיעה זמן קצר לאחר-מכן למקום גלותו ודאגה לו במסירות רבה לכל מחסורו ואף קטפה צמחים ועשתה מהם דיו כדי שיוכל לכתוב את חידושי התורה הנפלאים שלו בתורת הסוד, על התורה ועל תלמוד-בבלי ותלמוד-ירושלמי, שאותם כתב בשולי הספרים הבודדים שהורשה לקחת עימו ולימים יצאו לאור בין היתר בסדרת הספרים 'תורת לוי-יצחק'.

לאחר שחלה הוא הועבר בחודש ניסן תש"ד, לאחר שתדלנות מרובה, לעיר אלמא-אטא שבה שהה בקרבת מספר חסידים מצומצם עד לפטירתו בכ' אב תש"ד. הוא נטמן בבית עלמין נכרי לאורך השנים הגיעו חסידים מעת לעת במסירות נפש לקברו. לפני 29 שנים, לאחר נפילת ברית-המועצות, הגיע הרב ישעיה-אלעזר כהן לקזחסטן – כשלוחו של כ"ק מרן האדמו"ר מליובאוויטש ומאז הוא מכהן כרבה הראשי של המדינה. הרב כהן הקים אוהל על קברו של אבי הרבי וסידר דרכי גישה נאותות, לצד אימפריה של תורה וחסד ברחבי קזחסטן, עם "נקמה" מתוקה לקומוניזם, באמצעות 8 משפחות של שלוחים מסורים ב-7 ערים שונות, המקיימים קהילות יהודיות תוססות.

במקביל, מידי שנה עולים חסידים רבים לציון הקדוש באלמא-אטא, בכ' מנחם-אב. קברו של הרה"ק רבי לוי-יצחק זצוק"ל ידוע כמקום הפועל ישועות. השנה החלו ההמונים להגיע כבר ביום חמישי, לקראת שבת קודש פרשת עקב, שבה שבתו מאות מהם בבית-הכנסת ובית חב"ד המרכזי באלמא-אטא, במרחק דקות ספורות מבית-העלמין. השלוחים בעיר ובראשם הרב כהן קיבלו אותם בלבביות עם אש"ל מלא וכן מערך של שיעורי תורה והתוועדויות.