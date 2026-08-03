כיכר השבת
לאחר התיעוד המקומם

בנו של האדמו"ר שהותקף בשל עמדותיו - נצפה ב'מצווה טאנץ'

בבני ברק נחגגה שמחת נישואי החתן, נכד הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, בן לבנו הרב אברהם שטרן - חתן האדמו"ר מזידטשוב פתח תקווה זצ"ל; עב"ג הכלה, בת הרב יואל מוסקוביץ, בן האדמו"ר משאץ מונטריאול וחתן הגאון רבי פנחס לייבוש פאדווא, גאב"ד קהל 'שומרי הדת' באנטווערפן | במראות המצווה טאנץ ניתן להבחין בבנו של האדמו"ר משאץ מונטריאול, שהותקף בברוטליות מחוץ לאולם בשל עמדותיו הציוניות | צפו בגלריה (חסידים)

בנו של האדמו"ר משאץ מאנטריאל לצד אביו (צילום: א. שטול)

אדמו"רים ורבנים נעלים ומכובדים נהרו לשמחת נישואי החתן, נכד הגה"צ רבי שמואל אליעזר שטרן, עב"ג הכלה נכדת האדמו"ר משאץ מונטריאול.

תיעוד קשה ומקומם הופץ ברשתות החברתיות כאשר מחוץ לאולם נראה בנו של האדמו"ר משאץ מונטריאול כשהוא מותקף בצורה מחפירה ומזעזעת על ידי קומץ קיצוני. הרקע לתקיפה הקשה, כפי שמעידים נוכחים במקום: עמדותיו הציוניות והשקפת עולמו של בן האדמו"ר.

האירוע המקומם עורר זעזוע עמוק בקרב המשתתפים והציבור הרחב, בפרט בעת הזו. "בתקופה מורכבת כל כך, כאשר מחוץ מתחוללת שנאה עזה והסתה נגד הציבור החרדי כולו, מביש לראות שיש מי שבוחר לייצר פילוג פנימי מיותר, לשפוט ולהלבין פנים ברבים רק בשל דעותיו של אדם", אמר ל'כיכר השבת' אחד מתושבי העיר שנכח בזירה.

במהלך התקיפה המבישה נצפו כמה רבנים ואדמו"רים בולטים שעמדו בסמוך. עדי ראייה מספרים כי הגדולים שהיו במקום הביעו כאב עצום ומחאה שקטה אך חריפה על העוול והחטא הנורא שנעשה בריש גלי, במרכזה של עיר התורה והחסידות.

למרות התקרית הקשה והסוערת, בהמשך הערב נצפה בנו של האדמו"ר משאץ מונטריאול כשהוא משתתף בשמחה ונכנס לרקוד במעמד ה'מצווה טאנץ', לצד יתר בני המשפחה והאדמו"רים, כשהוא מקבל חיזוק ממושך מהנוכחים במקום.

שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
שמחת בית מתיבתא - שאץ מאנטריאל (צילום: א. שטול)
בנו של האדמו"ר משאץ מאנטריאל לצד אביו (צילום: א. שטול)

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חתונהרבי שמואל אליעזר שטרןאדמו"ר משאץ מונטריאולאלימות בחברה החרדית

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