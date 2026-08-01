כיכר השבת
הסגולה למוצאי שבת

שני הקבצנים העלו רעיון: בוא נתחפש לבעל שם טוב וכך יתרמו להם כסף, ומה קרה בסוף? צפו

הרב יצחק ישי בנון בסיפור למוצאי שבת
הרב יצחק ישי בנון בסיפור למוצאי שבת

היו שני קבצנים שהיו אוספים כסף מעיירה לעיירה, אבל לא היו מצליחים כל כך. אמר אחד לחברו: “שמעת שהבעל שם טוב התפרסם בכל העולם, וכולם רוצים לקבל ברכה מפיו? בוא נעשה כך: אחד מאיתנו יתחפש לבעל שם טוב, והשני יהיה הגבאי שלו. כך נסתובב מעיירה לעיירה ונביא בוכטות של כסף, ונוכל לפרנס את ביתנו בכבוד. ולפני שנגיע לכל עיירה נשלח מכתב שהבעל שם טוב הקדוש עתיד להגיע ביום פלוני, וכך כשנבוא יחכה לנו תור ארוך של אנשים.”

וכך היה. הם עשו זאת, ואנשים הגיעו לקבל ברכות. אלא שהפלא הגדול היה שכל מה שה”בעל שם טוב” המזויף היה מוציא מפיו – היה מתקיים. הייתה אישה על ערש דווי, חולה מאוד, והוא בירך אותה שתבריא – והיא הבריאה. אישה שהתקשתה ללדת, הוא בירך שתלד בקלות – וכך היה. אדם שהיה במאסר, הוא אמר שישתחרר – והוא אכן השתחרר. הדבר היה לפלא גדול.

יום אחד ישבו בינם לבין עצמם ואמרו: “רגע, זה לא יכול להיות. הרי שנינו יודעים שזה לא אמיתי. אני לא באמת הבעל שם טוב, אלא בעל שם טוב מזויף. איך ייתכן שכל הברכות שלי מתקיימות? אולי זה מכוחה של הסטרא אחרא, חס ושלום?” ואז עלתה בליבם מחשבה נוספת: “רגע… אולי גם הבעל שם טוב שעושה מופתים, גם הכוח שלו הוא, חלילה, מכוחה של הסטרא אחרא?”

הם החליטו להפסיק עם כל המעשה הזה, וללכת לתהות על קנקנו של הבעל שם טוב. הם הגיעו לעיירת מז’יבוז’ אל הבעל שם טוב הקדוש. עוד לפני שהספיקו לפתוח את הפה, הביט בהם הבעל שם טוב ואמר:

“תקשיבו טוב. אני יודע את כל מעשיכם, ואם לא הייתי חס על משפחותיכם, כבר הייתי גומר איתכם את הדין. ומה נראה לכם? שהכוח שלכם הוא מכוחה של הסטרא אחרא? הכוח שלכם – מכוחי!

הקדוש ברוך הוא נתן לי כוח לחולל מופתים כדי להכניס אמונה בעם ישראל. לכן אני עושה ניסים וישועות, כדי לעורר את עם ישראל לאהבת ה’ ולאמונה בו. וכשראיתי מה אתם עושים, הבנתי שאם הברכות שלכם לא יתקיימו, ייווצר חילול השם, ואנשים יאמרו שהבעל שם טוב אינו פועל מופתים. לכן נתתי מהכוח שלי לכוחכם, כדי שתוכלו גם אתם לפעול מופתים, והכול כדי לפרסם את האמונה בעולם.”

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