אבא תודה: שורד השבי השלים את ספר התורה ברגעי התעלות

שנתיים של ייסורים אפלים במנהרות חמאס פגשו רגע אחד של אור שמימי וגבורה אנושית בלתי נתפשת. כאשר שורד השבי רום ברסלבסקי אחז בעט הסופרים והשלים את האות האחרונה בספר התורה שנשמר במיוחד עבורו, כל המדינה עצרה את נשימתה מול סגירת מעגל מצמררת שאין כדוגמתה.

ברסלבסקי שיתף את עוקביו ברשתות החברתיות בתיעוד מרגש במיוחד מאירוע הכנסת ספר התורה שנכתב לכבודו. הספר, שכתיבתו החלה בתקופה שבה היה נתון בשבי ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה, הפך לסמל של תקווה ואמונה שלא נכזבה.

יוזמה של אמונה טהורה

את כתיבת ספר התורה יזם צחי אמויאל, שהקדיש אותו לחזרתו המהירה של החייל החטוף רום ברסלבסקי. אמויאל, שהפגין אמונה וביטחון שאין שני להם, הותיר את האות האחרונה בספר ולא הסכים להשלים את כתיבתו עד לשחרורו של רום מהשבי.

למרות שהיה קרוב להתייאש ורצה לסיים את הספר, צחי המתין לרום במשך שנתיים שלמות כדי שהוא זה שיסיים אותו. זו הייתה הצהרת אמונה חיה שהתממשה בסופו של דבר בצורה המרגשת ביותר.

"אבא תודה על הזכות"

ברסלבסקי כתב בהתרגשות רבה כי צחי סירב לסיים את הספר עד שהוא ייצא מבית העבדות וישתחרר. בתיעוד מהאירוע נראה רום כשהוא משלים את כתיבת האות האחרונה, ובקולו הרועד הוא קורא בהתרגשות כי יש לו ספר תורה על שמו.

"אבא תודה רבה על הזכות להיות בעל ספר תורה", הוסיף רום בהודיה עמוקה, כשהוא פונה אל הקדוש ברוך הוא. המילים הפשוטות הללו ביטאו את עומק הרגש והתודה על הזכות לחזור לחיים, לחזור לעם ישראל ולחזור לתורה.

מסע רוחני מתמשך

כזכור, ברסלבסקי עובר מאז שחרורו מסע רוחני מרשים. לפני מספר שבועות הוא הסיר את הקעקוע מידו - אותו קעקוע שהסגיר אותו כיהודי בעיני המחבלים והפך לסמל של ייסורי השבי. המחבלים הכריחו אותו ללבוש ז'קט בחום של רצועת עזה כדי להסתיר את הקעקוע.

בנוסף, רום החליט לקחת על עצמו לחבוש כיפה גדולה המכסה את רוב ראשו, צעד רוחני משמעותי נוסף במסע האישי שלו. "תקראו לי יהודי משוגע, החלטתי לקחת על עצמי", כתב אז בגילוי לב.

סיפורו של רום ברסלבסקי הוא סיפור של תקומה, של אמונה שלא נשברה גם בתהומות הכי אפלים, ושל חזרה לשורשים בצורה המרגשת והאותנטית ביותר. ספר התורה שהושלם היום הוא לא רק ספר - הוא עדות חיה לניצחון האור על החושך.