כיכר השבת
חינוך לאור החסידות

הילד מתחצף ומזלזל פתאום? הרבי לימד: זה לכלוך, לא הוא | חובה לכל אבא

המשפיע החסידי הרב אשר פרקש פותח סדרה חדשה על חינוך לאור החסידות, ובפרק הראשון חושף עיקרון שהרבי מליובאוויטש לימד ושיכול לשנות את כל הדרך שבה מסתכלים על הילדים (חסידות)

הרב פרקש
הרב פרקש

מה קרה לילד הטוב שהכרתם? הוא היה ילד שהולך בתלם, מכבד, קשוב - ופתאום הוא מתחצף, מזלזל, בונה חומות. איך לא נכנסים לחרדה?

המשפיע החסידי הרב אשר פרקש פותח סדרה חדשה על חינוך לאור החסידות, ובפרק הראשון חושף עיקרון שהרבי מליובאוויטש לימד ושיכול לשנות את כל הדרך שבה מסתכלים על הילדים:

  • איך מבחינים בין ההתנהגות הקשה לבין מה שבאמת קורה בפנים?
  • מה ההבדל בין להסתכל על ילד ב"עיניים חיצוניות" לבין להסתכל עליו לעומק?
  • מה קורה כשהורה מביט על הנער במבט של אמונה במקום פחד?

הרב פרקש מגלה יסוד עמוק לאור החסידות שנותן לכל הורה ומחנך כלי ממשי להתמודד עם גיל ההתבגרות מתוך אמונה ולא מתוך חרדה. החינוך לאור החסידות - פרק ראשון.

הרב אשר פרקש

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