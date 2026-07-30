הרב פרקש הרב פרקש 10 10 0:00 / 26:05

מה קרה לילד הטוב שהכרתם? הוא היה ילד שהולך בתלם, מכבד, קשוב - ופתאום הוא מתחצף, מזלזל, בונה חומות. איך לא נכנסים לחרדה?