לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב | צפו ברבי אלימלך בידרמן

דקת חיזוק ביוםלא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב | צפו ברבי אלימלך בידרמןלא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)כהכיכר השבת | 12:00לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב | צפו ברבי אלימלך בידרמןלא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב | צפו ברבי אלימלך בידרמן10100:00/1:18עוד באותו נושאניצל ממוות בזכות קבלה של מצווה אחת | צפו ברבי אלימלך בידרמןכיכר השבת|28.07.26רבי אלימלך בידרמןט"ו באבדקת חיזוק ביוםהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:סגן ראש העיר מ'דגל' פורש וחובר למפלגה של אבי מעוז | ישובץ ברשימה לכנסתישי כהן|28.07.26עריק חרדי נמלט ממעצר: אברך התעמת עם חיילים במחסום, פתח מהר את הדלת - ושלף את הבחורקובי ישראל|28.07.26עימות חריג בעליון | השופט לעו"ד החרדי: "יש איסור להתגייס? מה זה הדבר הזה?!"דוד הכהן|28.07.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:סכין נשלפה מול בחור ישיבה צעיר; התגובה שלו הדהימה את המשטרהכיכר השבת|28.07.26'דו באב': 10 סגולות מנהגים ועצות נפלאות לברכה ושלום-ביתדני שפיץ|28.07.26חשוד בהחזקת חומרים אסורים | מעצרו של העיתונאי החרדי הוארך עד יום שישיקובי רוזן|28.07.26
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