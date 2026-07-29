דקת חיזוק ביום לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב | צפו ברבי אלימלך בידרמן לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)

לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב | צפו ברבי אלימלך בידרמן

לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב | צפו ברבי אלימלך בידרמן

ניוזלטר יומי ש מ ד י +68K כבר רשומים

תהיו הראשונים לדעת.

כל מה שצריך לדעת. בלי הסחות דעת ובלי קבוצות וואטסאפ שמתפוצצות.

קבלו עכשיו