דקת חיזוק ביום ניצל ממוות בזכות קבלה של מצווה אחת | צפו ברבי אלימלך בידרמן קיבל על עצמו קבלה אחת של "כיבוד הורים" וניצל ממוות בטוח | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)