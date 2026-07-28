כיכר השבת
דקת חיזוק ביום

ניצל ממוות בזכות קבלה של מצווה אחת | צפו ברבי אלימלך בידרמן

קיבל על עצמו קבלה אחת של "כיבוד הורים" וניצל ממוות בטוח | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)

ניצל ממוות בזכות קבלה של מצווה אחת | צפו ברבי אלימלך בידרמן
ניצל ממוות בזכות קבלה של מצווה אחת | צפו ברבי אלימלך בידרמן
עוד באותו נושא
רבי אלימלך בידרמןכיבוד הוריםדקת חיזוק ביום

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר