ניצל ממוות בזכות קבלה של מצווה אחת | צפו ברבי אלימלך בידרמן

דקת חיזוק ביוםניצל ממוות בזכות קבלה של מצווה אחת | צפו ברבי אלימלך בידרמןקיבל על עצמו קבלה אחת של "כיבוד הורים" וניצל ממוות בטוח | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)כהכיכר השבת | 12:00ניצל ממוות בזכות קבלה של מצווה אחת | צפו ברבי אלימלך בידרמןניצל ממוות בזכות קבלה של מצווה אחת | צפו ברבי אלימלך בידרמן10100:00/1:30עוד באותו נושאהאברך שהרוויח 2,000 דולר רק משמירת שבת | צפו ברבי אלימלך בידרמןכיכר השבת|27.07.26רבי אלימלך בידרמןכיבוד הוריםדקת חיזוק ביוםהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:סכין נשלפה מול בחור ישיבה צעיר; התגובה שלו הדהימה את המשטרהכיכר השבת|11:38חשוד בהחזקת חומרים אסורים | מעצרו של העיתונאי החרדי הוארך עד יום שישיקובי רוזן|10:43נס מטורף: הילד חזר למעבר החצייה כדי להרים את הכיפה - והרכב עבר מעליו | צפוחזקי שטרן|09:06 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:המעיין הנסתר שרוב המטיילים לא מכירים: "מעיין השלום" שמסתתר במצפה מטריףישראל שפירא|08:40תיעוד מיוחד: כך חוגגים את בין הזמנים בחוף הנפרד בים המלחכיכר השבת|08:04"אמא שלי נפטרה, ואני לא יכול לטוס לחו"ל" | צפו בסיפור העצוב של העריק החרדיחזקי שטרן|27.07.26
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