'דו באב': 10 סגולות מנהגים ועצות לנפלאות לברכה ושלום-בית

המשנה במסכת תענית מתארת את ט"ו באב בימי קדם כיום טוב ומיוחד בישראל. ביום זה היו בנות ישראל יוצאות לרקוד בכרמים, כשהן לבושות בבגדים לבנים שאולים, כדי שלא לבייש את מי שאין לה בגדים נאים משלה. כך בזמנים עברו נוצרה הזדמנות לבני ישראל למצוא את זיווגם בדרך של צניעות ושוויון, מתוך שמחה ואחדות.

על יום מיוחד זה נאמר במשנה: "לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים" (מסכת תענית, פרק ד', משנה ח').

אך ט"ו באב אינו שייך רק לרווקים המחפשים את זיווגם. גם עבור זוגות נשואים זהו יום בעל משמעות מיוחדת, זמן מתאים לחיזוק הקשר בין בני הזוג, להוספת אהבה, שלום ורעות בבית, ולהתבוננות מחודשת בדרכים שיכולות להביא את השלום אל הבית.

1.

העיניים היפות בעולם: השבט חשף סוד גנטי בן מאות שנים דני שפיץ | 12:09

יעסוק בתורה |

חבורת אברכים ישבו ושוחחו על עניני סגולות זה אומר בכה והשני מוסיף כנגדו הגיעו הדברים לאוזניו של רבינו מרדכי שרעבי זצ"ל שישב לא רחוק מהם. נענה הצדיק ואמר: הסגולה הטובה ביותר היא עסק התורה לשמה. וכן שמעתי מהרב הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א (זצ"ל) בנוכחותו של הרב הצדיק המקובל האלוקי רבי יצחק כדורי זצוק"ל, והוסיף ואמר: כמה אנשים ששלח אותם לשיעורי תורה והשלום שב על כנו. (שלום באהילך)

2.

עבודת ה' |

בחז"ל נאמר: אמר רב יהודה: לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו, שאין מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא על עסקי תבואה, שנאמר (תהלים קמז יד) "השם גבולך שלום חלב חטים ישביעך".

ומספרים על אדם אחד מעשרה בטלנים שבעיר שהיה מרבה בסגולות לשלום בית מבוקר עד ערב, היה מרבה באמירת פרקי תהילים, פרק שירה, גורס ומשנן את שיר השירים ישר והפוך, ועדיין היה מריב עם אשתו ומאום לא הועיל לו. בצר לו פנה אל רבו ואמר: ראה נא מורי ורבי, הנני משתדל בכל מאודי לעשות את כל הסגולות וראה איזה פלא, שום דבר לא עובד?

אמר לו הרבי בשנינות: "זה לא עובד? אתה בעצמך לא עובד. צא לפרנס את אשתך ובני ביתך".

3.

פתיחת הארנק והלב |

ואנכי הגבר ראתה עיני בכמה בתים מעשירי עם מלאים כל טוב, ותמיד כל היום וכל הלילה אש המחלוקת לא תכבה בתוך ביתם והם מתקוטטים אב בבנו וכלה בחמותה וכו', בדברי הבלים שאין בהם ממשות. ובפרט בבוא עליהם מועדים וימים טובים, ובמקום שמחת המועד נהפך ליגון וכו'.

ודקדקתי אחריהם וראיתי שהסיבה היא שאינם פותחים את ידיהם לחלק לעניים בחגים ובמועדים כפי עושרם, על כן באה אליהם הצרה הזאת. וכדברי רבותינו ז"ל: "אם אתה משמח ארבעה שלי אני משמח ארבעה שלך", שצריך ליתן לעניים ובפרט לעמלי תורה. (הגר"ח פלאג"י זצ"ל)

4.

וישם לך שלום |

תניא בספרי: מאי דכתיב "וישם לך שלום"? רבי חנינא סגן הכהנים אומר: "וישם לך שלום בביתך". לכן יחשוב האדם בעת ברכת כהנים כשאומרים הכהנים תיבת "שלום": תתן לי שלום עם אשתי ובני ביתי. עוד שמענו, מי שחפץ בשלום בית יבקש מהכהן שבעת שאומר "וישם לך שלום" יכוון בדעתו עליו, וזה מועיל לשלום בית. (באר ישראל בשם הגר"ח קנייבסקי)

5.

סוכת שלום |

סגולה לביטול מחלוקת ללמוד מסכת סוכה, ורמז לזה: "תצפנם בסוכה מריב לשונות", והיא סגולה לשלום בית. וכן מאן דזהיר במצוות סוכה ולעשותה כתיקונה מובטח לו שלא יהיה מריבה בתוך ביתו כל אותה שנה. (הרב יפה ללב)