דקת חיזוק ביום מבהיל! השתיקה שהצילה את הילד הקטן | צפו ברבי אלימלך בידרמן כך השתיקה בתפילה בבית הכנסת הצילה את הילד הקטן שנחנק בבית | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)