דקת חיזוק ביום ההבטחה של הגמרא לחיים שלמים - במתנה | צפו ברבי אלימלך בידרמן אנחנו בדור שמחפשים סגולות וברכות והבטחות - זו הבטחה של הגמרא לחיים שלמים במתנה | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)