ההבטחה של הגמרא לחיים שלמים - במתנה | צפו ברבי אלימלך בידרמן

דקת חיזוק ביוםההבטחה של הגמרא לחיים שלמים - במתנה | צפו ברבי אלימלך בידרמןאנחנו בדור שמחפשים סגולות וברכות והבטחות - זו הבטחה של הגמרא לחיים שלמים במתנה | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)כהכיכר השבת | 12:00ההבטחה של הגמרא לחיים שלמים - במתנה | צפו ברבי אלימלך בידרמןההבטחה של הגמרא לחיים שלמים - במתנה | צפו ברבי אלימלך בידרמן10100:00/1:29עוד באותו נושאלא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב | צפו ברבי אלימלך בידרמןכיכר השבת|29.07.26רבי אלימלך בידרמןדקת חיזוק ביוםהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:העונש המפתיע שנגזר על הנהג שהתנגש ברכבו 5 פעמים בבניין החסידותדניאל הרץ|09:10אולטימטום מהרבנות על הונאת כשרות בשמיר | ההנהלה: להד"םבני סולומון|08:30“לאומן ולא לצבא”: חסידי ברסלב הפגינו בתוך טרמינל 3 בנתב”גקובי ישראל|07:48 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:"הוא כמעט לא יוצא ללוויות": הקצין החילוני בחר באדמו"ר מבעלזא כ'איש השבוע'יוסי סרגובסקי|29.07.26חשד מזעזע בעיר החרדית: נעצר אחרי תלונות על מעשים חמורים ואכזריים בילדיםכיכר השבת|29.07.26המרצה הרב יונתן שוורץ זועק בכאב: "אתם תת אנוש, תת אדם; תתביישו" | צפוכיכר השבת|29.07.26
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