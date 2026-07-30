אולטימטום מהרבנות על הונאת כשרות בשמיר | ההנהלה: להד"ם

מיון אסף הרופא, שמיר ( צילום: יוסי אלוני - פלאש 90 )

משבר כשרות חריף מתפתח בימים אלה במרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא), לאחר שהיחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות שיגרה מכתב התראה נוקב ישירות אל מנהלת בית החולים, פרופ' אסנת לב ציון קורח. במכתב מתריע הרב רפי יוחאי כי המוסד הרפואי ממשיך לפעול לכאורה בניגוד גמור לחוק, מבלי להחזיק בתעודת כשרות רשמית מטעם הרבנות המקומית המוסמכת.

"במסגרת בדיקה שנערכה על ידינו עולה כי מרכז הרפואי 'שמיר' (אסף הרופא) ממשיך לפעול תחת מצג כשרותי מבלי שיש בידו תעודת כשרות מטעם הרבנות המקומית המוסמכת", כתב יוחאי במכתב שהועבר להנהלת בית החולים.

המרכז הרפואי שמיר ( צילום: יוסי אלוני - פלאש 90 )

פירוט נרחב באתר ללא תעודה תקפה “לאומן ולא לצבא”: חסידי ברסלב הפגינו בתוך טרמינל 3 בנתב”ג קובי ישראל | 07:48 "הוא כמעט לא יוצא ללוויות": הקצין החילוני בחר באדמו"ר מבעלזא כ'איש השבוע' יוסי סרגובסקי | 29.07.26 על פי הממצאים שהציגה היחידה לאכיפת הכשרות, בדיקה מעמיקה מעלה כי בית החולים ממשיך להציג באתר הרשמי שלו פירוט נרחב על נהלי כשרות – הכוללים בין היתר פיקוח פנימי, בישול ישראל לדעת מרן הבית יוסף, מוצרי חלב ומאפה מהדרין – וזאת מבלי שיש בידו תעודת כשרות תקפה מטעם הרבנות המקומית המוסמכת. ברבנות הראשית מדגישים כי אין מדובר באירוע חד פעמי, אלא בהתעלמות מתמשכת מהנחיות החוק. בפסקת הסיום של ההתראה הובהר בצורה חד-משמעית: "במעשה זה הנכם עוברים לכאורה על חוק איסור הונאה בכשרות וצפויים לנקיטת אמצעים ופרסום דבר המכשלה ברבים. סוגיה זו כבר הובאה בפניכם בשנת תשפ"ג ולא תוקנה עד היום. נבקש את התייחסותכם בדחיפות".

תגובה סוערת מהנהלת בית החולים

עם זאת, בתגובה בלתי מתפשרת שפרסמה הנהלת המרכז הרפואי, היא דוחה את טענות הרבנות מכל וכל. "המרכז הרפואי שמיר נדהם מפרסום מכתב אשר כל תוכנו שגוי ומטעה את הצבור", נמסר מההנהלה.

"המרכז הרפואי, בדומה לשאר המרכזים הרפואיים הממשלתיים בישראל שומר על הכשרות הגבוהה והמחמירה ביותר, בהתאם לנהלי משרד הבריאות ובשיתוף פעולה הדוק עם הרב של משרד הבריאות - ופועל ע"פ ההנחיות המחמירות בתחום הכשרות והדת. אנו רואים בחומרה רבה כל ניסיון להטעות את הציבור בדבר שקר", הוסיפה ההנהלה בתגובתה.

רב בית החולים הראל פדידה ( צילום: דוד שטיין )

הרב פרנקל מכיר את נהלי הכשרות

לצד זאת, נציג בכיר של המרכז הרפואי שמיר הדגיש כי הרב פנחס פרנקל, הממונה מטעם משרד הבריאות על הכשרות במוסדות הרפואיים, שומר על קשר הדוק עם הנהלת בית החולים ומכיר היטב את נהלי הכשרות במתחם.

יצוין כי מכתב ההתראה הדרמטי הועבר לידיעת צמרת הרבנות וגורמי הדת בישראל, בהם הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן מאיר בר, רב העיר באר יעקב הגאון רבי אברהם יעקובזון, חברי ועדת הכשרות הארצית, ממונה ארצי על ענייני דת במשרד הבריאות הרב פנחס פרנקל, היועץ המשפטי לרבנות עופר יעקב, ומרכז מוסדות רפואה ברבנות הראשית יעקב אבורמד.

כזכור, בחודשים האחרונים התעוררה סערה במרכז הרפואי שמיר בעקבות שיקולים לסיים את תפקידו של רב בית החולים, הרב הראל פדידה, צעד שעורר תגובות חריפות במגזר החרדי.