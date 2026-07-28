כיכר השבת
בעקבות החלטת השופט קולה

הרב הראשי מגבה את עמיתו: "קיום של אחריותו הציבורית ושליחותו"

במכתב לנציב תלונות הציבור על שופטים, מגבה הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, את עמיתו הראשון לציון הרב דוד יוסף ומבהיר כי התבטאותו אינה חריגה מתפקידו אלא "מילוי נאמן של שליחותו הציבורית וההיסטורית של מוסד הרבנות הראשית לישראל והרבנים הראשים לישראל לשמירת צביונה היהודי של מדינת ישראל" (חרדים)

הרב הראשי והראשון לציון

הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית, הרב קלמן מאיר בר, שיגר הערב (שלישי) מכתב מפורט לנציב תלונות הציבור על שופטים, השופט (בדימוס) אשר קולה, בעקבות החלטתו בעניין התבטאותו של הראשון לציון ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף.

במכתבו מדגיש הרב הראשי כי ההגנה על מעמדה הציבורי של השבת אינה רק זכותו של הרב הראשי לישראל, אלא חובה יסודית המוטלת עליו מתוקף תפקידו. לדבריו, הרבנות הראשית לדורותיה עמדה תמיד על משמר קדושת השבת במרחב הציבורי, וכך נהגו כל הרבנים הראשיים מאז הקמתה.

עוד מבהיר הרב הראשי כי במקרה זה לא מדובר במעשה פרטי, אלא בהחלטה שניתנה על ידי שופטים במסגרת תפקידם השלטוני, ולכן יש לה משמעות ציבורית רחבה הנוגעת לצביונה היהודי של המדינה. בנסיבות אלו, מדגיש הרב, השמעת קולו של הראשון לציון הייתה קיום של אחריותו הציבורית ושליחותו כרב הראשי לישראל.

לצורך ביסוס עמדתו, סוקר הרב הראשי שורה ארוכה של מקורות היסטוריים ומכתבים של הרבנים הראשיים לישראל לאורך הדורות החל ממרן הראי"ה קוק, דרך הרבנים הראשים לישראל מרנן הרב הרצוג, הרב עוזיאל והרב אונטרמן שהדגישו כולם את חובת הרבנות הראשית לעמוד על משמר קדושת השבת במרחב הציבורי.

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