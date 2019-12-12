ביום כיפור, נבלמה מתקפת סייבר חמורה נגד המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא), שבוצעה ככל הנראה על ידי קבוצה איראנית. משרד הבריאות והמטה הלאומי לסייבר מציינים כי פעילותו השוטפת של בית החולים נמשכה כסדרה, אך נבדקת אפשרות לדלף מידע כתוצאה מהניסיון (בארץ)
רבני המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) ביקרו השבוע במעונם של מרנן ורבנן גדולי הדור לברכה והתייעצות לקראת השנה החדשה • הרבנים שמעו את עצתם והדרכתם של גדולי הדור במספר נושאים ושאלות שעל סדר היום • גדולי הדור ביקשו להודות לאנשי המרכז הרפואי על מהפכת ההתאמה לציבור החרדי (חדשות הרפואה, מקודם)
מעמד מרגש נרשם השבוע במרכז הרפואי 'שמיר' בביקור המיוחד של האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ, שהגיע לקבוע מזוזה בפתח מכון ויחידת גסטרו ילדים המתקדם והחדש שנפתח לאחרונה במרכז הרפואי כחלק משורה של מחלקות מתקדמות וחדשניות שנפתחו במרכז הרפואי 'שמיר' (חדשות בריאות, שיווקי)