המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) נפגע בניסיון מתקפת סייבר במהלך יום כיפור, ככל הנראה על ידי קבוצה איראנית. לפי גורמי משרד הבריאות ומטה הסייבר הלאומי, הניסיון זוהה ונבלם כבר בשלביו הראשונים, והמערכת ממשיכה לפעול באופן רגיל.

ההאקרים ניצלו ככל הנראה פרצה במחשב נייד פרטי של איש תמיכה בחברת אבטחת מחשבים, אך התקיפה לא גרמה לשיבושים בפעילות השוטפת של המרכז הרפואי.

בית החולים שמיר, כאחד המרכזים הרפואיים הממשלתיים, נמצא תחת הגנה של מטה הסייבר הלאומי, שהדגיש את חשיבות מניעת דלף מידע ובדיקת כל האפשרויות למעקב אחר הנעשה במתקפה.