מתקפת סייבר על מערכת הבריאות

נבלם ניסיון החדירה של האקרים מאיראן – פעילות המרכז הרפואי לא נפגעה

ביום כיפור, נבלמה מתקפת סייבר חמורה נגד המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא), שבוצעה ככל הנראה על ידי קבוצה איראנית. משרד הבריאות והמטה הלאומי לסייבר מציינים כי פעילותו השוטפת של בית החולים נמשכה כסדרה, אך נבדקת אפשרות לדלף מידע כתוצאה מהניסיון (בארץ)

בית-החולים אסף הרופא (צילום: CC BY-SA 3.0 - Aharofeh)

המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) נפגע בניסיון מתקפת סייבר במהלך יום כיפור, ככל הנראה על ידי קבוצה איראנית. לפי גורמי משרד הבריאות ומטה הסייבר הלאומי, הניסיון זוהה ונבלם כבר בשלביו הראשונים, והמערכת ממשיכה לפעול באופן רגיל.

ההאקרים ניצלו ככל הנראה פרצה במחשב נייד פרטי של איש תמיכה בחברת אבטחת מחשבים, אך התקיפה לא גרמה לשיבושים בפעילות השוטפת של המרכז הרפואי.

בית החולים שמיר, כאחד המרכזים הרפואיים הממשלתיים, נמצא תחת הגנה של מטה הסייבר הלאומי, שהדגיש את חשיבות מניעת דלף מידע ובדיקת כל האפשרויות למעקב אחר הנעשה במתקפה.

