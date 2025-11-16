יפעת תומר ירושלמי, הפצ"רית לשעבר, שעומדת בלב חקירה סביב הדלפת סרטון שדה תימן - עדיין מאושפזת בבית החולים איכילוב. היום (ראשון) לא ביקשה המשטרה את הארכת מעצרה.

בשבוע שעבר פונתה תומר ירושלמי לבית החולים, ובמשטרה ביקשו אז כי מעצר הבית שהוטל עליה יחול גם בזמן היותה בבית החולים. בנוסף ביקשו שתפקיד את דרכונה כדי שלא תוכל לצאת מהארץ.

כעת כאמור לא ביקשה המשטרה להאריך את מעצרה, ויתכן שיבקשו זאת רק לאחר שתשוחרר מאשפוז.

גורמים במשטרה צוטטו היום באתר Mako אומרים כי המשך אשפוזה של הפצ"רית לשעבר עלול לפגוע באופן משמעותי בהתקדמות החקירה ואף להביאה למבוי סתום, אלא אם יצליחו לאתר את המסרונים המצויים בטלפון שלה.

החשש המרכזי לפי הגורמים הוא כי יוחלט שהפצ"רית לשעבר איננה כשירה לעמוד לדין ואז התיק כולו עלול לקרוס.

בשבוע שעבר הצליחה המשטרה, לפי הדיווח בחדשות 13, לחדור לטלפון של הפצ"רית ומאז מתמקדת בחיפושים אחר ראיות בתיק החמור.

לפי הדיווח, המשטרה החלה להוציא חומרים ופועלת בשיטת חיפוש לפי מילות מפתח, כמו 'כוח 100', 'הדלפה', 'שדה תימן' וכדומה.

עוד עולה כי המשטרה לא הצליחה למצוא ראיות - בינתיים - למחיקת ראיות מהטלפון, למרות שאלות קשות שנשאלו אודות מציאתו המסתורית של מכשיר הסלולר לאחר ימים.

כפי שדווח בעבר, לאחר מציאת הטלפון בחוף הים על ידי רוחצת, עלו מספר רב של שאלות לגבי ההתפתחות הדרמטית.

ראשית, נשאל איך ייתכן שהטלפון, מדגם אייפון 16, שמר על מחצית סוללה כשהוא במים במשך ימים רבים, גם אם היה כבוי.

עוד נטען כי המים - ובפרט מי מלח, היו אמורים לחדור לרכיבים הפנימיים של הטלפון, בעוד האזרחית העידה כי הוא נדלק באופן מיידי.

תיאוריות שונות הוצעו לאחר מציאת הטלפון, בין היתר נטען כי ייתכן שהטלפון עבר 'טיפול' ומחיקות תוכן במשך אותם הימים לצורך העלמת ראיות, עד להשלכתו למים - ייתכן שעות ספורות בלבד לפני שאותר.

אפשרות נוספת שהועלתה הייתה שהמשטרה החזיקה בטלפון כל אותה העת, אך טענה כי היא אינה מוצאת אותו לצורך תרגיל חקירה, על מנת שמעורבים נוספים יעשו טעות בחושבם שהטלפון אינו ברשות המשטרה.