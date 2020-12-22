עוד מקרה מזעזע, עוד תיק נחשף, עוד פרשית מחליאה, מה יהיה תגידו? * מסתבר כי ההצפה חסרת התקדים של כל אותן פרשיות נוסכת אומץ בקרבנות התקיפה ללכת ולהסגיר את התוקף. מקרי התעללות שנמשכו שנים לא עלינו אך הוסתרו וטויחו עד עכשיו, צצים ועולים בתדירות מדאיגה, וההלם והזעזוע הראשוניים מפנים אט אט את מקומם למין סלידה מתונה (חדשות)
אגרסיביות פאסיבית היא אמצעי ענישה, דפוס התנהגות אלים ומסוכן שיכול להתבטא בכל מערכת יחסים. הורים משתמשים בדפוס זה כדרך ענישה כלפי ילדים, בני ובנות זוג משתמשים בו כדי להעניש אחד את השני. מה גורם לאנשים לנהוג כך? ואיך מתמודדים עם תופעת השתיקה המתקתקת? (בבית)
אגרסיביות פאסיבית היא אמצעי ענישה, דפוס התנהגות אלים ומסוכן שיכול להתבטא בכל מערכת יחסים. הורים משתמשים בדפוס זה כדרך ענישה כלפי ילדים, בני ובנות זוג משתמשים בו כדי להעניש אחד את השני. מה גורם לאנשים לנהוג כך? ואיך מתמודדים עם תופעת השתיקה המתקתקת?
חלקו של 'חוק המשילות' שעורר סערה ומציע להעלות את אחוז החסימה, אושר היום בקריאה ראשונה ברוב של 63 מול 46 חברי כנסת שהתנגדו. הח"כים הערבים והחרדים, וח"כים ממפלגות השמאל, עלו לדוכן הנואמים ושתקו כמחאה כנגד הקואליציה ה"משתיקה" כביכול את המפלגות הקטנות, ובפרט את המפלגות הערביות (פוליטי)
מקרה התקיפה המזעזע של ילדה בת 5, מצליח לטלטל את הציבור החרדי, שיפי חריטן קוראת להורים החרדים להפסיק לשתוק, ולגשת להתלונן נגד התוקפים האכזריים: "שכל אחד ואחד ידמיין את ילדו הקטן. האם היינו מאפשרים לחולי הזה להתקרב אליו? ברור שלא! ואם התשובה היא לאו החלטי, אסור לשתוק ולא משנה במי מדובר" (טור דעה)