המחיר השקט של השתיקה: למה ומתי אתם חייבים לעמוד על שלכם?

רוב בני האדם מכירים את הרגע הזה: ישיבה בעבודה שבה מתקבלת החלטה שגויה, המלצה רפואית שאינה מבוססת, הערה לא נכונה שנאמרת בקול ולא לעניין - ואנחנו שותקים. לא משום שאנחנו מסכימים, אלא משום שנדמה לנו שהמחיר של דיבור יהיה גבוה מדי. זה עלול ליצור מבוכה, לפגוע באדם אחר, להיתפס כחוצפה או לגרום לנו להיראות “בעייתיים”.

במאמר שפרסמה החוקרת סוניטה סאה, פסיכולוגית ארגונית ופרופסורית לניהול וארגונים באוניברסיטת קורנל, היא מציעה להסתכל אחרת על המושג “התנגדות”. בעיניה, התנגדות אינה בהכרח צעקה, מרד או התרסה. היא מגדירה אותה כפעולה שנעשית בהתאם לערכים האמיתיים שלנו, דווקא ברגע שבו מופעל עלינו לחץ לעשות אחרת.

למה כל כך קשה לנו לומר לא?

הקושי הגדול, טוענת סאה, הוא שאנחנו יודעים לחשב היטב את המחיר המיידי של התנגדות: שיחה לא נעימה, מבוכה, מתח, אולי פגיעה ביחסים. אבל אנחנו כמעט לא מחשבים את המחיר של שתיקה: שחיקה פנימית, כעס מצטבר, פגיעה בתחושת העצמי, ולעיתים גם השלמה עם מציאות שאנחנו יודעים שאינה נכונה.

סאה מכנה את הדפוס הזה “ציות מודע” - מצב שבו אדם אינו מרומה ואינו חסר הבנה, אלא יודע היטב שהוא לא מסכים, ובכל זאת בוחר לשתוק כדי להימנע מאי נוחות באותו רגע. ספרה של סאה, Defy: The Power of No in a World That Demands Yes (התנגדות: כוחו של הלא בעולם הדורש כן), עוסק בדיוק בשאלה הזאת: איך אנשים לומדים לדבר כשהשתיקה נראית כמו האפשרות הקלה ביותר.

המחיר החברתי של דיכוי עצמי

השתיקה החוזרת אינה נשארת רק בראש. היא מחלחלת ליחסים, לעבודה, למשפחה ולתחושת הערך העצמי. כאשר אדם שוב ושוב מדכא את תגובתו האמיתית, את הגבול שלו או את דעתו, נוצר פער בין מי שהוא לבין הדרך שבה הוא מתנהג כלפי חוץ.

מחקר על דיכוי רגשי מצא כי אנשים שנוטים לדכא ביטוי רגשי מדווחים על פחות תמיכה חברתית, פחות קרבה לאחרים ושביעות רצון חברתית נמוכה יותר. כלומר, דווקא האסטרטגיה שנועדה לכאורה “לשמור על יחסים” עלולה בטווח הארוך לפגוע בהם.

השאלה החשובה: סכנה או רק אי נוחות?

אחד הכלים המרכזיים שסאה מציעה הוא להבחין בין סכנה אמיתית לבין אי נוחות. לא כל רגע לא נעים הוא רגע מסוכן.

יש מצבים שבהם התנגדות באמת עלולה לגרור מחיר כבד: פיטורים, נקמה מצד מנהל, פגיעה משפטית, סיכון פיזי או אובדן קשר משמעותי. במקרים כאלה לא מספיק “להיות אמיץ”; צריך לפעול בחכמה, לתעד, להתייעץ, למצוא שותפים ולבחור עיתוי נכון.

אבל במקרים רבים, מה שאנחנו מפרשים כסכנה הוא בעצם מבוכה, אשמה, חשש מלאכזב או פחד מלהישמע ביקורתיים. למשל לומר בישיבה “אני רואה את זה אחרת”, לשאול רופא “האם הבדיקה הזאת באמת נחוצה?”, או להבהיר לחבר “זה פחות מתאים לי”. אלה רגעים לא נוחים, אבל לרוב אינם מסוכנים באמת.

איך מתחילים להתנגד בלי להפוך לאדם תוקפני?

המסר של סאה אינו להפוך לאדם שמתנגד לכל דבר. המטרה אינה עקשנות לשמה, אלא בחירה מודעת. לפעמים נכון לשתוק, לוותר או לדחות עימות. השאלה היא האם זו בחירה חופשית, או בריחה אוטומטית.

הדרך להתחיל היא דווקא במצבים קטנים: לומר לאן באמת רוצים ללכת לאכול, להעיר בעדינות על פרט לא מדויק, לבקש הבהרה, לסמן גבול קטן או להציע חלופה. התנגדות היא מיומנות, וכמו כל מיומנות היא מתחזקת מתרגול.

במקום לומר בחדות “אני לא מסכים”, אפשר לומר: “אני רואה את זה קצת אחרת, אפשר לשתף את הזווית שלי?” במקום להסכים לבקשה שאי אפשר לעמוד בה, אפשר לומר: “אני רוצה לעזור, אבל לא אוכל לקחת את זה על עצמי עכשיו.” השפה הזאת אינה מחלישה את ההתנגדות, אלא הופכת אותה ליותר מדויקת ופחות מאיימת.