במשך שנים לימדו אותנו שעדיף לא לעשות רעש, לא להתעמת ולא “להיות קשים”. אבל הפסיכולוגית הארגונית סוניטה סאה טוענת שהשתיקה אינה תמיד בחירה בטוחה | לפעמים היא גובה מאיתנו מחיר נפשי, חברתי ומוסרי כבד - ודווקא התנגדות שקטה, מדויקת ועקרונית יכולה להיות הדרך לחזור לעצמנו (פסיכולוגיה)
מארגני המחאות נגד רפורמת המשפט הודיעו כי יקיימו הערב 'ליל התנגדות' בשיאו הפגנות ברחבי הארץ, לאחר אישור חוק צמצום עילת הסבירות בוועדת החוקה ורגע לפני ההצבעה במליאת הכנסת: "זה הזמן לצאת להתנגד, רק כך נציל את הדמוקרטיה הישראלית" (חדשות, ארץ)
שלב האיומים נגד הצעת חוק הגיוס החל: שרי 'ישראל בתינו' מאיימים, כי באם המגזר הערבי לא ייכלל בהצעת החוק, המפלגה תצביע ביום ראשון הקרוב נגד ההצעה. השר לבטחון פנים יצחק אהרונוביץ' אמר: "החוק עדיין חסר מרכיבים משמעותיים בכל הנוגע לשירות בני המיעוטים שיש לקבוע כבר עכשיו" (פוליטי)
המנהל הקהילתי בשכונת גאולה - בוכרים, יוזם בשיתוף עיריית ירושלים סיורים מודרכים לתיירים בשכונות החרדיות, מאה שערים, גאולה ושכונת הבוכרים. בקרב תושבי השכונות כבר מאיימים כי היוזמה תתקל בהתנגדות עזה: "התוכנית עלולה לחשוף את הציבור שלנו לטומאה. זה לא יעבור" (חדשות)
אנשי תנועת 'מודיעין חופשית' הפועלת בישובים 'מודיעין' ו'מכבים - רעות' יוצאים במאבק כנגד הקמת בתי כנסת בעיר. לטענת פעילי התנועה, השטחים אותם מתכוונת העיריה להקצות לטובת בתי כנסת - מיועדים לגני ילדים ומעונות יום. התנועה, אם לא שמעתם עליה עד היום, מפעילה מערך הסעות לצעירים בימי שבת קודש, ואחד מעקרונותיה הוא "מאבק בהתפשטות החרדית"