למה הילדים לא מקשיבים לכם? | התשובה הזאת תפתיע אתכם • צפו

בדור שלנו, משימת חינוך הילדים הפכה לאתגר מורכב מאי פעם. בין הלחצים של היום-יום, העבודה, התורה והשגרה השוחקת, הורים רבים מוצאים את עצמם בחיכוך מתמיד עם הילדים, לעיתים עד כדי תחושת חוסר אונים. בפרק החמישי של הפודקאסט "מדברים על חינוך", אנחנו צוללים לעומקן של בעיות התקשורת הנפוצות ביותר בכל בית יהודי, ומעניקים כלים מעשיים והשקפתיים שכל הורה פשוט חייב להכיר.

הכל מתחיל בהקשבה (ולא בהכנת תשובות)

מתברר שהטעות הנפוצה ביותר שלנו כהורים מתחילה עוד לפני שאמרנו מילה אחת. "קודם כל הדבר הכי בסיסי זה להקשיב לילד". מתי בפעם האחרונה הילד חזר מהתלמוד תורה עם סיפור על חבר שהעליב או רב שכעס, ובאמת הקשבנו לו עד הסוף? רובנו, כך מסתבר, נוטים להכין את התשובה והתוכחה בראשנו עוד לפני שהילד סיים את המשפט. "אנחנו צריכים להיות יותר עורכי דין משופטים", רק כאשר הילד ירגיש שבאמת ובתמים הבנו את עומק הסיטואציה שחווה ואת הכאב שלו, רק אז הוא יהיה פנוי בכלל להקשיב לעצה החינוכית שלנו. אם לא נקשיב לו - למה שהוא יקשיב לנו?

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איך מנצחים את נשק ה"ברוגז"? אחת התופעות המוכרות בכל בית היא ילד שמחליט לנתק מגע, פוצח ב"ברוגז" ומסתגר בחדרו בניסיון לסחוט תשומת לב או הישג. הורים רבים נבהלים מהשתיקה וממהרים לפייס את הילד, אבל מדובר בטעות חינוכית מהמעלה הראשונה,ו"אסור שזה יהיה הנשק שלו". הפתרון הוא להפגין סמכות רוגעת, לא להיכנע למניפולציה, ולשדר לילד ברוגע: "כשתרצה לדבר איתי, אני כאן". ברגע שהילד יבין שהנשק הלא-קונבנציונלי הזה אינו יעיל יותר מול הוריו, הוא ייאלץ לחזור למסלול של שיח בריא.

אותו עקרון של המתנה וסבלנות תקף גם לרגעים של כעס - הן מצד ההורה והן מצד הילד. מאמר חז"ל "אל תרצה את חברך בשעת כעסו" אינו רק קלישאה, אלא בסיס לתקשורת נכונה בבית. הורה שעומד להתפוצץ מכעס מול מעשה חמור של בנו, עדיף שייעלם מהזירה לזמן קצר. חינוך אמיתי לא קורה מתוך זעם וחוסר שליטה, אלא ממקום שקול, רגוע וסמכותי.

ילדים הם לא יצורים נחותים, הם "אנשים קטנים"

אולי המסר החזק והנוקב ביותר שעולה בפרק נוגע לצורת ההסתכלות שלנו על ילדינו. "ילדים זה אנשים קטנים, זו נשמה של בן אדם בוגר שנמצאת כרגע בשלב התפתחותי שונה", מזכיר הרב אסף כלל ברזל בהשקפת החינוך. ההבנה הזו מחייבת אותנו להעניק להם כבוד מלא ולחסוך מהם ביקורת פוגענית. ביקורת תמידית ("איזה עצלן אתה") מחלישה את הילד ופוגעת קשות בנפשו. עלינו לבקר את המעשה, אך לעולם לא את העושה, ולזכור לעטוף את הביקורת בהרבה מילים טובות שמזכירות לילד עד כמה הוא מלא במידות טובות.

המטרה הסופית של כולנו היא שילדינו יבחרו להמשיך בדרך התורה והמצוות שלנו, לא מתוך פחד טכני, אלא מתוך קשר עמוק והערכה. כפי שמסוכם בצורה נפלאה בפרק: "למה שאני ארצה ללכת אחרי בן אדם שלא מכבד אותי?". תקשורת בריאה היא לא רק כלי, היא התשתית לכל עתידו הרוחני והנפשי של הילד שלנו.